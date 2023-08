Comunicat de presă

21.08.2023

Anunt pentru finalizarea proiectului

Titlul proiectului: “Retehnologizare si dezvoltare durabila”

Numele beneficiarului: ECOVISION LEADER CONSULTING SRL

Obiectivele proiectului:

1. Achizitionarea de utilaje noi, performante si prietenoase cu mediul, care sa genereze cresterea profitului si mentinerea locurilor de munca intr-un context de dezvoltare durabila si retehnologizare in perioada 2022-2023.

2. Management coerent si efieicient in vederea implementarii grantului obtinut in cadrul POC de la elaborarea proiectului pana la finalizarea perioadei de implementare la 31.12.2023, respectiv sustenabilitate 31.12.2026.

3. Informare si marketing pentru promovarea proiectului de investitii, in vederea indeplinirii conditiilor obligatorii conform MIV pana la finalizarea perioadei de implementare la 31.12.2023, respectiv sustenabilitate 31.12.2026.

Rezultatele proiectului:

1. Achizitia utilajelor si dotarilor prevazute in cadrul investitiei.

2. Activitati de implementare specifice proiectului conform prevederilor procedurale ale programului.

3. Informare si publicitate conform MIV.

Valoarea totala a proiectului: 2.149.987,37 RON.

Finantarea nerambursabila: 1.347.663,56 RON (valoarea contributiei din FEDR: 1.128.883,67 RON si valoarea contributiei din bugetul national: 218.779,89 RON).

Impactul proiectului: refacerea capacita?ii de rezilienta a microintreprinderii ECOVISION LEADER CONSULTING SRL, prin accesarea de fonduri externe nerambursabile din POC 2014-2020 pentru realizarea de investitii, în domeniul de activitate al

constructiilor si in vederea consolidarii capacitatii de executie lucrari, cu scopul realizarii de investitii în retehnologizare.

Data începerii şi finalizării proiectului: 1.08.2022 – 25/08.2023.

Codul MySMIS: 159347

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: ECOVISION LEADER CONSULTING SRL, Str. Primăverii nr. 17, Biroul 2, bloc FA27, scara A, etaj parter, ap 1, CP 230110, Municipiul Slatina, judetul Olt. Tel. 0766417033, E-mail: ecovisionleaderconsult@gmail.com.