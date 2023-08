Aceasta informare este efectuata de: COMPANIA DE APA OLT SA in calitate de

beneficiar codul fiscal 21307548, nr. de inmatriculare la registrul comertului

128/2009/2007, cod CAEN 3600, cu sediul in localitatea Slatina, judetul Olt, str. Artileriei nr. 2 prin NEW MAXI CONSULTING in calitate de antreprenor cu sediul in Comuna Plesoiu strada Mihai Eminescu 126.

ce intentioneaza sa solicite aviz de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT

Aviz de gospodarire a apelor pentru desfasurarea activitatii de:

OT-CL-23- EXTINDEREA FACILITATILOR DE CAPTARE SI TRATARE APA

POTABILA IN AGLOMERARILE BABICIU-SCARISOARA-GOSTAVATU SI

FARACSELE-DOBROSLOVENI – GOSPODARIA DE APA GOSTAVATU

localizat in COMUNA GOSTAVATU, JUDETUL OLT.

Aceasta investitie este NOUA.

Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta – NU VOR REZULTA APE UZATE.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor. 107 (1996, cu

modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea

avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa

solicitantului sau la adresa SC NEW MAXI CONSULTING Comuna Plesoiu strada

Mihai Eminescu 126 Tel 0721221260.