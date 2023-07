Amenzi la centrele pentru vârstnici din judeţul Olt

În cadrul unei conferinţe de presă, prefectul judeâului Olt, Florin Homorean a prezentat un raport potrivit căruia în cursul săptămânii trecute, autoriotățile județene au efectuat controale în cele 64 de centre din județ şi au aplicat amenzi în valoare de 150.000 lei.

„În săptămâna precedentă, am efectuat în 64 de centre. Iniţial, pe lista de la AJPIS Olt erau 60 de centre, am mai indetificat patru centre private, la nivel judeţean. Dintre cele 64 de centre, 61 sunt publice, cu finanţare publică, 59 în subordinea DGASPC Olt, iar două unul în Caracal şi celălalt în Corabia sunt administrate de administraţiile locale, acele centre medico-sociale. Deci mai aveam trei centre private pentru îngrijhire bătrâni, unul în Teslui, unul în Slatina şi unul în Văleni. În urma verificărilor efectuate, am constatat că în cele 64 de centre erau îngrijite 740 de persoane rezidente, din care 177 copii, 271 persoane vârstnice, 249 persoane cu dizabilităţi şi 43 de persoane care intră în alte categorii, adulţi care au alte nevoi de îngrijire. În urma activităţilor desfăşurate, s-au aplicat 21 de sancţiuni contravenţionale, din care au fost 12 amenzi cu o valoare totală de 155.500 lei, patru dintre aceste 12 amenzi au fost aplicate pentru centrele rezidenţiale care aparţin statului, cu o valoare totală de 5.500 de lei, iar diferenţa: opt sancţiuni au fost aplicate unor centre private, valoarea totală însumând 150.000 lei” a declarat prefectul judeţului Olt.