Adrian Chesnoiu felicită iniţiativa Forţei Fermierilor de a organiza a treia ediţie a „Congresului Fermierilor 2023”

Deputatul Adrian Chesnoiu felicită iniţiativa Forţei Fermierilor, care prin organizare „Congresului Fermierilor”, oferi astfel ocazia unora dintre cei mai importanți fermieri români, din toate domeniile de activitate și toate tipurile de fermă, să aibă un dialog real, pe probleme reale cu factorii de decizie.

„Am avut ocazia să vorbim despre importanța Legii arendei, o prioritate legislativă care asigură predictibilitate astfel încât să ajungem să avem stabilitate în agricultură.

Am susținut totodată necesitatea menținerii facilităților fiscale pentru angajații din agricultură, o măsură necesară pentru a păstra în fermele românești și industria agroalimentară forța de muncă specializată.

Sunt două aspecte pe care le consider importante, pentru care am susținut și adoptat măsuri legislative suport, astfel încât să asigurăm un cadru de stabilitate în domeniul agricol.

Această abordare o voi adopta în continuare ca președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților susținând proiecte de lege care să conducă la stabilitate și predictibilitate pentru agricultura românească”, a spus deputatul.