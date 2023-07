Siminica Mirea a obţinut modernizarea a trei treceri la nivel cu calea ferată din Olt

Prin misiunea sa de parlamentar, Siminica Mirea a prezentat, la Ministerul Transporturilor, o serie de probleme reale privind trecerile la nivel cu calea ferată. Printre acestea, şi câteva din judeţul Olt. Printr-un răspuns primit de la Minsiterul Transporturilor, se află că trei treceri din judeţul Olt, semnalate de senator, au fost deja modernizate şi prezintă siguranţă pentru viitor.

„Misiunea unui parlamentar e aceea de a aduce, prin canalele de comunicare, specifice funcţiei publice, în atenţia decidenţilor de resort, problemele din teritoriu, întâlnite direct sau semnalate de comunitate.

O gravă problemă pe care o vedem atunci când evenimente de circulaţie nefericite, uneori cu urmări tragice au loc la trecerile la nivel cu calea ferată. Rar se întâmplă ca impactul dintre o garnitură feroviară şi un autovehicul să nu producă victime. Astfel, pornind de la situaţia dată, am adus în atenţia ministrului Transporturilor și Infrastructurii nevoia de a face aceste intersecţii şi un drum de cale ferată un loc sigur pentru oameni şi bunurile lor. Vor fi făcuţi paşi în acest sens la nivel naţional, dar şi în particular la Olt.

CFR are în derulare proiectul „Modernizare a trecerilor la nivel cu calea ferată” pentru un număr de 160 de treceri cu nivel. În derulare, pe toate regionalele din ţară. La nivel de Regională Craiova, am obţinut modernizarea a trei treceri de risc maxim în zonele Arceşti-Strejeşti – două obiective, cât şi Piatra-Olt – Caracal.

Şi nu numai asta. Vom traversa mai sigur calea ferată pe relaţia Slătioara – Piatra-Olt, Piatra-Olt – Caracal, între staţiile Romula şi Vlăduleni, Frăsinet – Corabia, intersecţie cu DN54. Un obicetiv deja finalizat, aflat în fază de recepţie, este modernizarea celor două treceri de la km 213 + 415, km 214 + 812, pe lina CF 203, între staţiile Piatra-Olt – Arceşti, lucrări finalizate pe 18 mai.

Paşi concreţi făcuţi pentru un trafic mai sigur, spre o Românie care, cu PSD la guvernare, va avea o infrastructură europeană de transport”, spune senatorul.