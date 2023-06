Primăria Slatina va reabilita termic alte 15 blocuri

Administraţia locală continuă proiectele privind anveloparea blocurilor de locuit din Slatina.

O nouă serie de blocuri urmează a fi reabilitate de către municipalitate. Proiectul va fi votat de către consilierii locali. Este vorba despre 15 blocuri din municipiul reşedinţă de judeţ.

Blocurile care urmează să fie reabilitate termic sunt:

Str. Basarabilor – Bl.5, Sc. A, B, C

Str. Teiului – Bl.1, Sc. A, B, C

Str. Cazărmii – Bl.14, Sc. A, B

Str. Basarabilor (Fundatura) – Bl. 11E, Sc. A

Str. Basarabilor – Bl.8, Sc.A, B

Str. Basarabilor – Bl 7, Sc.A, B, C, D, E

Cazărmii – Bl.13, Sc. A, B, C

Bd. A. I. Cuza – Bl.V1, Sc. A

Str. Crişan – Bl. ZA1, Sc. B, C, E, F, G, H

Aleea Infrăţirii – Bl. FA12B, Sc. C

Str. Mânăstirii – Bl. 8B, Sc. A

Str. Cireşoaia – Bl.4,l Sc. A

Str. Prelungirea Tunari – Bl.S30, Sc. A

Str. Prelungirea Tunari – Bl FB27, Sc. A, B, C, D

Bd. A. I. Cuza – Bl 1, Sc. A, B, D