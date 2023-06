Nouă extremă dreapta la CSM Slatina. Cristina Boian: „Mă bucur că am ales Slatina”

Nouă extremă dreapta la CSM Slatina. Cristina Boian: „Mă bucur că am...

Clubul Sportiv Muncipal Slatina anunţă un transfer pentru echipa de handbal a clubului. Este vorba de Cristina Boian, în vârstă de 29 de ani, din Bistriţa, care are are la activ 10 sezoane în Liga Națională, iar ultima oară a evoluat pentru echipa CSM Târgu Jiu.

„Mă bucur că am ales Slatina. E o echipă cu un proiect de perspectivă și cu oameni extraordinari. O să fie un an cu multă muncă și abia aștept să joc în fața suporterilor care am văzut că susțin această echipa în mod necondiționat!”, spune handbalista.