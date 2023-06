Ambasadorul Israelului în România, Excelenţa Sa, Reuven Azar, în vizită la Alro Slatina

Ca un semn de recunoaştere al produselor de înaltă valoare, oferite de pe piaţa mondială a aluminiului, ALRO Slatina a fost vizitată joi, 15 iunie 2023, de către Excelenţa Sa, Reuven Azar, Ambasadorul Israelului în România. În itinerarul de la ALRO, acest a afost însoţit de Marian Năstase şi de Gheorghe Dobra, director general al ALRO. Ocazie pentru a deschide noi oportunităţi de colaborare între ALRO şi companii din Israel.

După vizită, în spaţiul public a fost prezentată următoarea declaraţie:

„Astăzi, am vizitat Vimetco Slatina, o întreprindere din Slatina, lider în producţia de aluminiu în România, care are în jur de 2000 de angajaţi.

ALRO este un important pertener pentru industria din Israel, cu 5% din export către ţara noastră.

Creşterea cheltuielilor în domeniul apărării în Europa, a făcut ca şi vânzările să crească.

Am discutat cu perşedintele Consiliului de Administraţie al ALRO, Marian Năstase, diverse modalităţi de cooperare în beneficiul energiei verzi. Ne uităm în viitor pentru a dezvolta cooperarea dintre noi”, spune Ambasadorul Reuven Azar.