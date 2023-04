„Cartea noastră de vizită este excelenţa şi ne mândrim cu un colectiv profesoral de înaltă ţinută, cu elevi foarte bine pregătiţi, cu o logistică modernă”

Interviu cu Iulian Ninel Nicolae, directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru”

Învăţământul de la Caracal urcă trepte spre excelenţă. Primul pas, acela de a moderniza unităţile de învăţământ, pentru a crea condiţii optime procesului de învăţare, a fost făcut. Cu o echipă de profesori dedicaţi şi profesionişti, elevii urcă pe podiumurile celor mai importante concursuri şi olimpiade. Aceste lucruri se întâmplă la Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” şi la unităţile de învăţământ aferente, conduse de directorul Iulian Ninel Nicolae, cel care face o trecere în revistă a celor mai importante proiecte care urmează să se implementeze, a elevilor valoroşi a a entităţilor care vin cu susţinere. Despre prezent şi viitor, în interviul care urmează.

Domnule director, cum a debutat anul şcolar 2022-2023 şi ce proiecte aveţi pentru anul în curs?

Anul şcolar a debutat în condiţii normale, fără nicio problemă. Ne-am asigurat din timp că elevii şi cadrele didactice vor beneficia de toate condiţiile pentru desfăşurarea actului instructiv-educativ. M-aţi întrebat ce proiecte avem. Sunt foarte multe. Am creionat câteva şi sunt sigur că vom mai veni şi altele pe parcurs. Aş vrea să le prezint pe unităţi şcolare. Astfel, la Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” ne-am propus o serie de renovări şi începem cu părculeţul din curtea şcolii, continuăm cu cabinetele sălii de sport, cel psihologic şi cel de logopedie. Renovăm, de asemenea, şi o sală de clasă în aer liber.

La Școala Gimnazială Nr. 3, aducem mobilier nou în clase, cancelarie, bibliotecă şi în cabinetul directorului adjunct. Renovăm sala de sport, o magazie şi intrarea în curtea şcolii. La grădiniţele „Dumbrava Minunată” şi cea cu Program Prelungit Nr. 2 renovăm intrările şi o curte interioară la cea din urmă.

Bullying-ul este o temă actuală în şcoli. Ce faceţi pentru a stopa acest fenomen?Din păcate, este o problemă generală, iar noi, cadrele didactice, încercăm să facem tot posibilul să nu ne confruntăm cu aşa ceva. De aceea, am elaboat un parteneriat benefic dintre mediul privat şi şcoală. Reprezentanții societății ARTROM STEEL TUBES Slatina, cu sprijinul Biroului de Siguranță Școlară Olt (Inspector poliție doamna Niță Adriana), Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității (agent şef principal doamna Gina Stan), președintele Colegiului Psihologilor Filiala Olt – doamna Aurora Szocs, au desfășurat la Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru”, proiectul interjudețean „STOP BULLYING”, în cadrul căruia au vorbit elevilor despre pericolul și consecințele violenței, dar și modalitățile prin care pot evita să devină agresori sau victime.

Doar în materie de bullying desfăşuraţi activităţi?



Sigur că nu. În fiecare zi ne interesăm ca elevii să fie bine şi desfăşurăm o serie de activităţi informative. Spre exemplu şi pe parte rutieră am desfăşurat o activitate, care le-a fost pe plac. Este vorba despre activităţi în cadrul proiectului „Educație rutieră-Modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic”. Elevii s-au familiarizat cu măsurile de siguranţă rutieră, cum să se deplaseze ca pietoni etc. Au primit informaţii din partea poliţiştilor. Pe lânga asta, îi învăţăm pe copii să iubească mediul înconjurător. „Ziua Mondială a Pădurii” a fost marcată de elevi printr-o serie de activităţi unde ei au învățat care este importanța pădurii și cum se plantează puieții de stejar. Activitate în cooperare cu unităţile de învăţământ.

Nu în ultimul rând, elevii claselor a VII-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” au participat la trei sesiuni de informare cu privire la traficul de persoane. În cadrul acestora au aflat riscurile la care se pot expune, care sunt măsurile de prevenție și persoanele la care pot apela în cazul în care au probleme. Iar recent, în cadrul „Săptămânii Protecției Civile”, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt și Inspectoratului Școlar Județean Olt, Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” a derulat acțiuni teoretice și practice privind instruirea în caz de acordare a primului ajutor, modul de comportare specific în caz de cutremur.

Vorbeaţi de mediul de afaceri. Cum vă înţelegeţi cu antreprenorii locali? Vă sprijină cumva?

Încep cu sfârşitul şi vă răspund clar: Da. De fiecare dată când am avut întâlniri fie cu antreprenori locali, fie din judeţ, am primit mereu sprijin. Recent. am avut o întâlnire cu antreprenorii caracaleni cu care am discutat și pus bazele reabilitării toaletelor de la școala Gimnazială, „Gheorghe Magheru”. Şi permiteţi-mi să enumăr câţiva antreprenori locali care ne-au susţinut în timpul proiectelor noastre: SC DAN INVEST SRL, DELICIOS GOURMET, SC AUTOMET DEVIMPEX SRL.

Observăm că antreprenorii se implică. Administraţia locală o face?

Primăria municipiului Caracal este prima care se implică, fiind cea care administrează unităţile de învăţămând. De câte ori am fost în biroul domnului primar Ion Doldurea, am găsit deschidere şi nu mi s-a spus niciodată nu. Cel mai recent exemplu este preluarea Grădiniței de pe strada Mircea Vodă, Nr. 55, ca punct de lucru pentru Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2. Acest lucru vine în sprijinul preșcolarilor și părinților din cartierul Bold.

Îi mulțumim domnului primar Ion Doldurea pentru că a făcut posibilă această preluare.

Se investeşte în educaţie, se desfăşoară activităţi tematice, dar care sunt rezultatele şcolare ale elevilor?

Este o întrebare la care vreau să vă răspund cu mândrie. Avem o bază materială şi logistică bine pusă la punct, modernă. Avem şi o resursă umană de calitate, care, prin devotament, profesionalism şi iubire faţă de elevi, reuşeşte să-i ducă pe cele mai înalte podiumuri ale succesului. Avem elevi de succes, care învaţă şi se pregătesc pentru diverse concursuri şi olimpiade, de acolo de unde se întorc cu rezultate care ne fac să ne simţim mândri.

Permiteţi-mi să enumăr câteva competiţii, elevii şi profesorii pe podium.

În cadrul olimpiadei International English Language Olympiad (HIPPO 1, HIPPO 2, HIPPO 3) am obţinut locuri bune pe podium şi calificări la etapele umrătoare.

– La HIPPO 1, eleva Nicolae Iulia Maria a obținut locul I pe țară, iar eleva Gaciu Stan Daria Maria a obținut locul II, ambele calificându-se la etapa următoare;

– La HIPPO 3, eleva Pluță Antonia s-a calificat la etapa următoare.

Profesoare coordonatoare: Boruz Aurel și Nițu Cristina.

La olimpiadele de Matematică, Fizică şi Limba Engleză au fost prezenţi elevi de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru”.

La Olimpiada de Matematică, Găletan Alesia – clasa a VI-a, pregătită de domnul profesor Drăgan Florin, s-a calificat la etapa națională.

La Olimpiada de Fizică, elevul Rădoi Petru Adrian – clasa a VI-a, pregătit de doamna profesoară Nicolăiță Cristina, s-a calificat la etapa națională, acolo unde a obţinut Medalie de bronz.

La Olimpiada de Limbă Engleză am avut elevi de la clasele a VII-a și a VIII-a, care au participat la etapa județeană şi au obţinut rezultate foarte bune – locul II pe județ. Elevii au fost pregătiţi de profesorii coordonatori: Boruz Aurel și Nițu Cristina.

Îi felicit atât pe elevi, cât şi pe profesorii coordonatori pentru rezultatele obţinute.

Cunoaştem că aveţi un parteneriat cu o asociaţie privind educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului. Daţi-ne mai multe detalii.

Am elaborat un parteneriat cu Asociaţia PRASTIA – Platforma de Reformare a Aptitudinilor şi Sănătăţii Tuturor prin Învăţământ şi Educaţie, reprezentată de domnul preşedinte Roşianu Dan-Mihai, pentru implementarea activităţilor aferente proiectului: „Împreună pentru un viitor durabil”, care este depus în cadrul programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului. Programul este derulat prin Administratia Fondului pentru Mediu în calitate de finanţator. Scopul acestui proiect este de a desfăşura campanii de conştientizare şi activităţi pentru un mediu sănătos. Avem un grup ţintă şi vom participa la activităţi de ecologizare.

Ce trebuie să ştie părinţii şi viitorii elevi despre Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru”şi unităţile de învăţământ subordonate?

Cartea noastră de vizită este excelenţa şi ne mândrim cu un colectiv profesoral de înaltă ţinută, cu elevi foarte bine pregătiţi, cu o logistică modernă, cu săli de clase dotate cu toate materialele didactice necesare, cu spaţii de recreere şi de desfăşurare a activităţilor sportive şi culturale. De menţionat că şi personalul auxiliar este unul performant. Pentru că toată această echipă depinde de fiecare în parte. Cei care vor să ne cunoască, pot veni oricând la sediile unităţilor şcolare. De asemenea, organizăm şi „Ziua Porților Deschise”, cum s-a întâmplat în luna februarie, când am primit vizita celor care vor urma să fie elevi în clasa pregătitoare, începând cu anul școlar viitor.