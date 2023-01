Adrian Chesnoiu: „Felicitări și mulțumiri colegilor din AFIR pentru implementarea strategiei de digitalizare”

Deputatul Adrian Chesnoiu anunţă că AFIR a lansat o nouă aplicație pentru IOS – este accesibilă și pentru android – pentru a oferi fermierilor acces la informațiile de care au nevoie pentru a reduce birocrația și timpul alocat formalităților necesare pentru accesarea de fonduri europene sau soluționarea problemelor cu care se confruntă în implementarea acestora.

„Felicitări și mulțumiri colegilor din AFIR pentru implementarea strategiei de digitalizare la care am lucrat împreună și pe care am lansat-o acum mai bine de 4 ani când eram la conducerea Agenției. Am promovat digitalizarea ca modalitate de eficientizare a relației dintre administrație și fermieri și iată că, ușor-ușor, câștigăm bătălia cu mitul hârtiei în administrația publică centrală.

Online, chiar și de pe telefon, fermierii pot accesa cu ușurință datele de care au nevoie”, declară deputatul.