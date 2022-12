De cine se ascunde Sorin Florea, comandantul Polției Balș?

Înainte de 1989, în structurile de Interne, funcționa, pentru bunul mers al sistemului, rotația cadrelor. Se făcea asta pentru ca titularul unui post, fie de comandă, fie de execuţie, să nu aibă timp să prindă cheag, să nu lege prietenii dincolo de interesul public, care, la un moment dat, să afecteze echidistanța modului de exercitare a atribuțiilor specifice. Nimeni nu comenta, iar dacă cineva insista să rămană pe loc, devenea subiect al unei anchete disciplinare. Iar când colegii din zona de protecție internă intrau pe fir, era mai bine să nu le dai de lucru.

După 1990, prin reformarea sistemului, sindicatele au abolit această măsură de disponibilitate din dispozitivul de comandă. Așa că, astăzi e aproape imposibil să pleci dintr-un loc în altul fără un acord de voință expresă.

Cazul comisarului-șef Sorin Florea de la Poliția Balș

După scandalurile de acum aproape un deceniu când, cine își mai amintește, Melania Renghea lansa în spațiul public acuzații de viol spre colegii de uniformă, acum, la Balș e pe cale să izbucnească un nou scandal, cu șeful Sorin Florea în centrul atenției. Recent, acesta a fost sancționat contravențional de colegii de la Rutieră pentru o faptă cunoscută, dar ignorată în sistem.

În social-media, a apărut o filmare în care comisarul-șef Sorin Florea nu ştie să explice de ce mașina sa personală are folii de întunecare și pe geamurile laterale ale portierelor din față, contrar legii. Explicații puerile, de adormit vigilența celor care nu au același statut: așa a cumpărat mașina. Pe cale de consecință, după un apel la 112, colegii din sistem au dispus sancțiunea contavențională și obligarea preadiscretului comandant să rezolve problema în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai folosi autovehiculul respectiv, dacă nu intră în rândul lumii.

Pe filmare, Sorin Florea, șeful liniștii unora din Balș, invocă faptul că așa a cumpărat mașina, o minciună pe măsura funcției și a gradului. Un astfel de vehicul nu poate beneficia de inspecție tehnică periodică, cu asemenea grad de vizibilitate al geamurilor de la ușile din față. Doar dacă se prezintă comisarul-șef la stația ITP și nu persoana fizică cu același nume. Dar asta ar trebui să fie o anchetă internă pentru a asigura contribuabilul de transparență.

Cazul de la Balș, prezentat succint, e doar un vârf al unui sistem patronat de șeful Poliției oraşului. Cu dosare clasate pe niște teme de interes public, legate de persoane de notorietate în oraș.

Poate și d’aia omul are nevoie de folii negre pe geamurile laterale ale mașinii personale. Să nu fie văzut când nu trebuie văzut și să vadă, din interiorul sistemului pe care îl conduce, doar ceea ce vrea omul să vadă!

În loc de epilog …

Dacă ar mai fi existat principiul rotației cadrelor, cel atât de hulit, astăzi comandantul Poliției de la Balș ar fi fost în altă parte a județului, iar în locul lui s-ar fi aflat pe post un alt comisar, fără conexiuni atât de puternice la fața nevăzută a unui sistem, care, atunci când nu corupe, este tentant pentru cineva care jură credință pentru LEGE și ORDINE.

Nu ne oprim aici: alte legături ale șefului de la Balș, dincolo cât îi permite statutul, în curând.