Din suflet pentru suflet, la OFSD Caracal. Marina Samiee, lecţie de umanism apreciată de senatorul Siminica Mirea

Crăciunul este perioada din an, care ne îndeamnă să fim mai buni, să ne gândim mai mult la semenii noştri. Pe agenda Organizației de Femei PSD Caracal, sub bagheta magică a președintei organizației, viceprimarul municipiului Caracal, Marina Samiee, s-a aflat organizarea unui eveniment care a generat sute de emoţii.

Astfel, 150 de copii din familii cu situație materială precară au trăit magia sărbătorilor de sfârșit de an, fiind protagoniștii unei campanii inedite inițiată de OFSD Caracal.

Evenimentul a avut loc la Teatrul Național din Caracal şi a pzrtat numele „Îmbracă un copil de Crăciun”. Femeile social-democrate de la Caracal s-au unit pentru realizarea acestui eveniment, dând un bun exemplu în prag de sărbători. Implicarea Marinei Samiee a adus zâmbetele pe chipurile unor copii care au avut nevoie de hăinuţe călduroase și ceva dulciuri

Gestul frumos al organizaţiei de la Caracal a impresionat-o foarte mult pe Siminica Mirea, senator de Olt, care a felicitat lecţia minunată de viaţă pe care au oferit-o membrele OFSD Caracal.

Încă de la început, senatorul Siminica Mirea a asusţinut această campanie, aşa cum a făcut cu multe dintre cele propuse de organizaţiile din judeţ.

Prin grija bună a Marianei Samiee, s-au strâns cadouri pentru micuții care provin din familii fără posibilități materiale.

După emoţionantul moment în care Moş Crăciun a împărţit daruri, a urmat un program artistic.

Printre invitații la eveniment s-au numărat primarul Ion Doldurea, consilieri locali PSD dar și reprezentanți ai bazei militare de la Deveselu.