Primarul Emil Moţ a dat startul Sărbătorilor de Iarnă la Slatina

Pe 1 decembrie, seara, după apus, primarul Slatinei, Emil Moţ, a aprins luminile festive din întreg oraşul. Evenimentul a avut loc în Parcul Tineretului, gazdă a Târgului de Crăciun din acest an.

A fost o zi de poveste! Ne-am adunat, cu mic, cu mare, pentru marea sărbătoare, Ziua Națională a României. Am omagiat cum se cuvine Marea Unire, moment istoric ce ne-a adus din nou împreună. Spre seară, în parcul Tineretului, am readus în inimile oamenilor bucuria sărbătorilor de iarnă. Iluminatul festiv a îmbrăcat orașul în haine strălucitoare de basm.

Atmosfera de poveste a fost întregită de apariția primilor fulgi de nea din acest an, semn că sărbătorile acestea vor fi, în orașul nostru, unele ce merită să fie trăite la intensitate maximă.

Vă mulțumesc că ați fost prezenți într-un număr atât de mare la deschiderea Târgului de Crăciun! Până pe 27 decembrie, vă aștept în fiecare zi, în parcul Tineretului, pentru a ne bucura de colinde și spectacole de neuitat, de mirosul de turtă dulce și aroma vinului fiert cu scorțișoară și mere coapte, spune edilul Emil Moţ.