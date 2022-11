Prysmian deschide Centrul de Excelență IT din Slatina

Prysmian Group își reafirmă susținerea pentru România și demarează campania de angajare pentru noul Centru de Excelență IT din Slatina.

În ultimii ani Prysmian a investit peste 60 de milioane de euro în România, fiind alături de comunitatea locală din Slatina, prin cele 1.500 de locuri de muncă în cele patru fabrici și biroul local. La Slatina, Prysmian a construit și operează cea mai mare fabrică de fibră optică din Europa, care a devenit un punct de producție global, pentru întreaga companie.

Prysmian este acum în curs de a deschide Centrul de Excelență în IT, care va fi responsabil pentru implementarea agendei globale IT. Pentru a realiza acest lucru, Prysmian a încheiat parteneriate cu universități prestigioase din România și a demarat proiectul de recrutare dar și primii pași de integrare ai primilor angajați.

Noul Centru de Excelență se concentrează pe recrutarea în cele trei arii de expertiză: Business application, IT Infrastructure și SAP.

Prysmian își dorește completarea celor 60 de poziții pentru absolvenții Centrului de Excelență până în martie 2023, urmând ca noii angajați să parcurgă nivelul următor, un program academic de 3 luni cu posibilitatea de a accesa programe diferite de training și oportunități la nivelul întregului grup Prysmian.

Această campanie face parte dintr-o campanie mai vastă de angajare prin care se adresează altor 60 de profesioniști în IT de nivel mediu și senior.

Persoanele interesante pot trimite deja CV-uri către careers.ro@prysmiangroup.com, sau pot afla mai multe detalii accesând pagina de Linkedin a Prysmian.