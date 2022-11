Acasă, într-un loc de vis. Cartierul rezidenţial „General Argeşanu”, de la Slătioara, aşteaptă noi beneficiari

Slătioara, o comună în plin avât al dezvoltării, găzduieşte cea mai importantă zonă rezidenţială din judeţul Olt, pe terenurile unui fost prim-ministru al României, Generalul Gheorghe Argeșanu, proprietate acum ale unui român adevărat, Barbu Văduva, care a locuit mai bine de 35 de ani la Iaşi, investeşte în linişte şi în sentimentul „acasă”, departe de vacarmul urban, de inundaţiile de la vecinul de deasupra, sau petreceri gălăgioase la miez de noapte.

A investit într-un loc dotat cu toate utilităţile necesare în 2022, fiind într-un parteneriat continuu şi corect cu toate instituţiile locale şi judeţene. Beneficiarii terenilor îşi vor putea construi casele pe un pământ bun şi sănătos. Recent, mai precis pe 10 septembrie 2022, antreprenorul Barbu Văduva anunţa deschiderea ultimei etape de vânzare a loturilor de teren din cartierul rezidenţial General Argeşanu. Slătioara este foarte aproape de Slatina, reşedinţa de judeţ, iar căile de acces permit locuitorilor cartierului să ajungă mai repede în centrul Slatinei decât o poate face un slătinean din partea de jos a oraşului. Este un adevăr spus în glumă, dat fiind faptul că sunt momente când traficul este sufocat în urbe.

Afacesristul potrivit, la locul potrivit

Barbu Vâduva nu este un om grăbit, este un om cu multă răbdare, chibzuit în fiecare mişcare a sa în domeniul afacerilor. A reuşit să intre în posesia terenului de la Slătioare, dorind să dezvolte o zonă de distracţie. Nu s-a aruncat înainte până nu a cântărit oportunităţile şi nu a ajuns la cea mai bună decizie. În prezent, rezultatul deciziilor sale se vede şi este bun pentru comuna Slătioara şi nu numai.

„De ani de zile îmi doream să fac ceva frumos pe acel teren de 50 de hectare. Visam să fac o zonă de agrement, de petrecere a timpului liber, cu terenuri de joacă, cu zone dedicate animalelor. Dar pentru că nu a fost cerere din partea locuitorilor am făcut un sondaj şi am aflat ce îşi doresc. Eu am o vorbă, care este deviza mea: «Cumpără şi aşteaptă, nu aştepta să cumperi». Şi aşa am făcut. Am aşteptat şi iată că acum am folosit terenul pentru ceva frumos. Am dezvoltat acolo, în trei etape, punerea în valoare acelor terenuri, făcând ceea ce trebuie să faci, atunci când întreprinzi o actvitate, adică: am studiat posibilităţile, am studiat solul în mod ştiinţific, dar şi în mod economic, pentru cererile oamenilor. Am dezvoltat şi la Iaşi, dar şi în alte părţi astfel de activităţi. Am dat şi de greutăţi, din cauza faptului că unele instituţii nu funcţionau cum trebuie, dar am izbutit în final şi am colaborat foarte bine. Îi felicit pe cei din administraţia judeţului că au susţinut proiectul şi nu au aratat opoziţie. La dumneavoastră, faţă de alte părţi, Oficiul de Cadastru funcţionează foarte bine, pentru că în alte regiuni ale ţării nici acum nu există cadastrare în localităţile lor, însă la Olt există peste tot. Şi la retrocedări, judeţul Olt a fost fruntaş. ”

Zonă modernă, cu toate utilităţile

La Slătioara, cei care doresc linişte, dar să nu fie nici departe de oraş, au la dispoziţie 107 parcele cu suprafețe diferite, pentru a construi case sau a întreprinde activităţi economice. Terenurile pot fi achiziţionate în rate, un beneficiu acordat de proprietarul terenurilor, pentru a nu pune presiune pe beneficiarii care nu au întreaga sumă la început. Zona rezidenţială beneficiază de drumuri late de 8 metri, cu fundaţii solide, pentru ca drumurile să nu necesite reparaţii dese, toate utilităţile necesare unei gospodării sau unei afaceri, aduse la poarta beneficiarului. După cum se ştie, nu există nicio problemă legată de litigii care să afecteze dreptul la proprietate al noilor beneficiari, după asigurările date de proprietarul cartierului de pe stânga, cum ieşi din Slătioara înspre Criva.

Barbu Văduva, la dispoziţia beneficiarilor!

Afaceristul Barbu Văduva este la dispoziţia tuturor celor care sunt interesaţi să cumpere un loc în zona rezidenţială. Acesta poate fi contactat la numărul de telefon: 0756.800.800.