Programul de reabilitare termică a blocurilor din Slatina continuă

A fost aprobată o nouă listă a blocurilor care vor fi anvelopate. Consiliul Local a aprobat, recent, noua listă a scărilor care vor fi anvelopate. Scopul administrației locale este acela de a avea un grad de reabilitare termică de 100%.

11 blocuri urmează să intre în acest proces de reabilitare termică. Este vorba de:

– Bulevardul Nicolae Titulescu, blocurile 18 și 41, scara A;

– Str. Prelungirea Tunari, blocurile 22 și FB28, scările A și B;

– Aleea Bradului, bloc C9, scara A și bloc 2D4, scările A și B;

– Str. Tunari, bloc 11, scările A, B și C;

– Str. Arcului, bloc D13, scările A, B și C;

– Str. Văilor, bloc 20, scările A și B;

– Str. Nicolae Iorga, bloc 9, scara A;

– Aleea Cireșului, bloc D8, scările A și B.

Strategia de viitor pe care Primăria Slatina o are în agenda de lucru este aceea de a anvelopa toate blocurile din oraș. Problema care face ca procentul de 100% să fie atins este acela că există scări de bloc neafiliate unei asociații de proprietari, lucru care împiedică finanţarea unei investiţii de acest fel. De aceea, municipalitatea face apel la slătineni pentru a se alătura unei asociații de proprietari doar pe perioada de proiectare și de depunere a documentației necesare.