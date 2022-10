Vot de încredere. Emil Moţ, reconfirmat preşedinte la PSD Slatina

Duminică, 16 octombrie 2022, s-a desfăşurat, în sala de şedinte a Consiliului Judeţean Olt,

Conferința de alegeri din cadrul organizației municipale a PSD Slatina. Primarul Slatinei a reprimit un vot de încredere pentru un nou mandar în fruntea organizaţiei reşedinţei de judeţ a PSD.

„Am avut astăzi conferința municipală de alegeri, moment de bilanț, dar și un bun prilej de a mulțumi tuturor celor 48 de președinți de organizații ai PSD Slatina, tuturor membrilor, care mi-au fost alături în toate momentele importante, mi-au susținut ideile, acțiunile și au fost lângă mine în tot ce am făcut pentru partid, dar mai ales pentru Slatina și pentru locuitorii ei.

Alegerile de astăzi nu sunt doar despre mine. Sunt despre noi toți, această mare familie a slătinenilor. Alegerile de astăzi sunt despre ceea ce putem face împreună. Cu ambiție, hotărâre, determinare și multă muncă, doar împreună putem dezvolta comunitatea în care trăim, ducând-o la nivelul următor de progres, dezvoltare.

Suntem o echipă grozavă, care a demonstrat că tot ce ne propunem să realizăm devine realitate. Sunt 7 ani petrecuți împreună, cu rezultate remarcabile, în care, alături de echipa mea administrativă și politică, am luat la pas fiecare ungher al Slatinei.

Nu există scară de bloc din Slatina, nu există ușă la care, aceeași echipă, să nu fi bătut pentru a promova politica noastră, programul nostru electoral sau pentru a prelua așteptările slătinenilor și a le transpune în realitate.

Reconfirmarea mea în funcția de președinte al celei mai importante organizații din județ, este de fapt reconfirmarea echipei mele cu care merg la drum, simțindu-mă în siguranță, știind ca am pe cine mă baza și cu cine lucra”, spune Emil Moţ, preşedintele PSD Slatina.

La eveniment au participat Marius Oprescu, președinte PSD Olt, Virgil Delureanu, Secretar Executiv PSD Olt, Emil Popa – Secretar Executiv PSD Slatina, Ionuț Ivan – responsabil Comunicare Online, Cosmin Floreanu – Președinte TSD Olt, Mihai Hău – Președinte TSD Slatina, Corina Sulger – OFSD Olt, Mariana Matei – OFSD Slatina, Emil Marinescu – OPSD Olt, Constantin Antonescu – OPSD Slatina, dar și parlamentarii social democrați ai județului nostru, Siminica Mirea, Marius Iancu, Florin Barbu, Cătălin Grecu, Adrian Chesnoiu, Emil Albotă.