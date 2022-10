AS Unirea Radomirești. Nimeni nu le stă în cale

Constanţă şi seriozitate. Două calităţi pentru AS Unirea Radomirești, care au stat la baza lucrării din ultima etapă în meciul disputat pe teren propriu, împotriva celor de la AS Viitorul Osica de Jos. Victoria cu 3-1, consolidează poziţia în vârful clasamentului pentru echipa locală din comuna unde primar este Nicuşor Sîia. În urma acestui rezultat, AS Unirea Radomirești se menţine în partea superioară a clasamentului pe o poziţie din vârful acestuia. În baza sportivă locală, condiţiile excelente de antrenament/pregătire stau la baza rezultatelor foarte bune.