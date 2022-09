Deznodământ! Gheorghe Dincă, 30 de ani în cazul fetelor de la Caracal

A treia oară a fost cu „noroc” pentru Gheorghe Dincă, care a primit, în cazul fetelor Luiza Melencu (18 ani) și Alexandra Măceșanu (16 ani), 30 de ani cu executare. Tribunalul Olt este autorul sentinţei în care Dincă este acuzat de răpire, violare și ucidere a tinerelor şi condamnat.

Cadavrele fetelor nu au fost găsite nicăieri de anchetatori, până în acest moment. Pe lângă această pedeapsă, se acordă 700 de mii de euro daune pentru familiile victimelor.

Pedepsele cumulate pentru infracţiunile comise însumează 108 ani de închisoare, însă el are 65 de ani, condamnarea va fi de cel mult 30 de ani.

„Condamnă pe inculpatul DINCĂ GHEORGHE zis „POPICU”, în prezent aflat în stare de detenție provizorie în Penitenciarul Craiova, la: – pedeapsa de 25 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, prev și ped de art. 188 alin.1 C.p. rap. la art.189 alin.1 lit. a, b, d, f ?i h C.p (o faptă față de victima Melencu Luiza Mihaela); În baza art. 67 alin. 2 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f ?i h Cp pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cp; În baza art. 65 alin. 1 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f și h Cp de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale; – pedeapsa de 25 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, prev ?i ped de art. 188 alin.1 C.p. rap. la art.189 alin.1 lit. a, b, d, f și h C.p (o faptă față de victima Măce?anu Alexandra Mihaela); În baza art. 67 alin. 2 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f ?i h Cp pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cp; În baza art. 65 alin. 1 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f și h Cp de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale; – pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane prev și ped de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. rap. la art. 182, lit. b, teza a II-a și lit. c, teza finală C.p. (o faptă fa?ă de victima Melencu Luiza Mihaela); În baza art. 67 alin. 2 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f și h Cp pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cp; În baza art. 65 alin. 1 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f și h Cp de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale; – pedeapsa de 12 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prev și ped de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a C.p. rap. la art. 182, lit. b, teza a II-a ?i lit. c, teza finală C.p. (o faptă față de victima Măceșanu Alexandra Mihaela); În baza art. 67 alin. 2 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f ?i h Cp pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cp; În baza art. 65 alin. 1 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f ?i h Cp de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale; – pedeapsa de 15 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de viol prev. de art. 218 alin. 1 ?i 3 lit. f C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 ?i art. 36 alin. 1 C.p. (o faptă fa?ă de victima Melencu Luiza Mihaela); În baza art. 67 alin. 2 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f ?i h Cp pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cp; În baza art. 65 alin. 1 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f ?i h Cp de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale; – pedeapsa de 15 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol prev. de art. 218 alin. 1 ?i 3 lit. c C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 ?i art. 36 alin. 1 C.p. (o faptă față de victima Măce?anu Alexandra Mihaela); În baza art. 67 alin. 2 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f și h Cp pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cp; În baza art. 65 alin. 1 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f și h Cp de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale; – pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte prev și ped de art. 383 alin. 1 C.p. (o faptă față de victima Melencu Luiza Mihaela); În baza art. 67 alin. 2 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f ?i h Cp pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cp; În baza art. 65 alin. 1 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f ?i h Cp de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale; – pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte prev și ped de art. 383 alin. 1 C.p. (o faptă față de victima Măceșanu Alexandra Mihaela); În baza art. 67 alin. 2 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f ?i h Cp pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cp; În baza art. 65 alin. 1 Cp interzice inculpatului Dincă Gheorghe, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, f și h Cp de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale; În baza art. 38 alin. 1 Cp constată că infracțiunile săvârșite de inculpatul Dincă Gheorghe și pentru care a fost condamnat în prezenta cauză sunt concurente. În baza art. 38 alin. 1 Cp și art. 39 alin. 1 lit. b Cp contopește pedepsele stabilite în prezenta cauză în sensul că aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 25 de ani închisoare la care adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse stabilite, de 83 ani închisoare, pedeapsă ce va fi redusă conform art. 57 Cp și în final inculpatul Dincă Gheorghe va executa pedeapsa maximă de 30 (treizeci) ani închisoare în regim de detenție”, se arată în sentinţa Tribunalului Olt.

Decizia instanţei nu este definitivă.