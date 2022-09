Pentru confortul slătinenilor. Peste 30 de blocuri, reabilitate de Primăria Slatina

A fost aprobată documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici, pentru reabilitarea unor blocuri din oraş, investiţie realizată de Primăria Slatina, pentru confortul cetăţenilor. În perioada următoare vor fi reabilitate peste 30 de blocuri din oraş, în special din cartierele Progresul și Steaua.

Iată lista cu blocurile care vor fi reabilitate termic:

Str. Mănăstirii – bloc 3IACM, scările B și C; Str. C-tin Brâncoveanu – bloc 3TCI, scara A; Str. Arcului – bloc 4, scările A și B; bloc 4TCI, scara A; bloc 12B, scara C; Str. Libertății – bloc 9, scările A și B; bloc FA13, scara F; Str. Zmeurei – bloc 9B, scara A; Str. Centura Basarabilor – blocurile 14 și 15, scările A, B și C; Str. Unirii – bloc FA16, scara C; Str. Nicolae Titulescu – bloc 3AB, scara B; Str. Garofiței – bloc 6AB, scara A; Str. Crizantemei – bloc 3AB, scara A; Str. Văilor – blocurile 3 și 7, scările A și B; bloc 12, scările A, B, D și E; bloc 1, scara A; bloc 5, scara A; bloc 23, scara A; bloc 34, scările A, B și C; Str. Ecaterina Teodoroiu – blocurile 24 și 26, scările A și B; bloc 22, scările B, C și D; bloc 30, scările B și C; Str. Elena Doamna – blocurile 4 și 6, scara A; bloc 8, scara B; Str. Piața Gării – bloc 9, scările B și C; bloc 10, scările A, B, C și D; Str. Cuza Vodă – bloc 21, scara C; bloc 12, scările A și B; Aleea Tineretului – bloc FB24, scările B, C și D.