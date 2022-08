Deputatul Adrian Chesnoiu ne asigură: „NU avem motive de panică!”

„NU avem motive de panică! Susțin ca și acum trei luni, când în spațiul public au apărut mesaje alarmante privind o iminentă criză alimentară, că nu sunt premise ca în România să ne confruntăm cu o astfel de situație!

Scriam în luna mai: «Desigur, la nivel global se discută de această criză alimentară şi este vorba, în general, de statele care nu-şi pot asigura materiile prime din care se obțin produsele agro-alimentare procesate. România nu este în această situaţie!»

Noi reușim an de an, chiar și în cei mai secetoși sau meteo nefavorabili, să obținem un surplus de producție faţă de nevoile de consum, la principalele materii prime din sectorul de producție vegetală. Iată că datele furnizate de fermieri arată că recolta de grâu va acoperi necesarul de consum intern. Ministerul Agriculturii confirmă, prin vocea ministrului Petre Daea, încheierea campaniei de recoltat la grâu, cu un rezultat așteptat de specialiști: o cantitate totală mai mică decât în anul precedent, dar suficientă pentru asigurarea necesarului de consum intern și chiar cu excedent pentru export! Felicit efortul fermierilor de a gestiona eficient culturile agricole în acest an cu condiții meteo nefavorabile activității lor!”, scrie deputatul Adrian Ionuț Chenoiu în una dintre ultimele postări făcute pe pagina oficială de socializare…