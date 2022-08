Slatina, oraş verde. Minicipalitatea, prin firma de salubritate, distribuie pubelele pentru deșeurile reciclabile

De luni, 8 august a.c., a fost demarată acţiunea de distribuire a pubelor pentru deșeurile reciclabile pentru cetăţenii casnici. Pubelele galbene vor fi ridicate de către Slalubris, operatorul de salubritate din municipiul Slatina, în zilele de joi şi vineri, săptămânal.

„După cum bine știți, conceptul de oraș verde, care pune pe primul plan sănătatea locuitorilor inclusiv prin limitarea poluării, face parte din prioritățile Primăriei Municipiului Slatina, sub egida mandatului meu.

Din aceste considerente, vă anunțăm cu bucurie faptul că începând de astăzi, am inițiat pe raza municipiului nostru acțiunea de alocare a pubelelor galbene, ce vor fi utilizate strict pentru deșeurile reciclabile.

Astfel, în fiecare zi de luni sau marți a săptămânii, operatorul de salubritate va ridica pubelele ce conțin gunoiul menajer, urmând ca în fiecare zi de joi, respectiv vineri a săptămânii, reprezentanții acestuia să ridice gunoiul reciclabil.

Vă solicităm să respectați prevederile legale privind mediul înconjurător precum și recomandările operatorului de salubritate și să predați separat deșeurile menajere de către cele reciclabile (deșeuri umede, carton/hârtie, plastic, fier, etc.) către operatorul de salubritate”, spune primarul Slatinei, Emil Moţ.