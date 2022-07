Siminica Mirea, iniţiator al proiectului de lege de reglementare a „contractului de zero ore”

Senatorul social-democrat Siminica Mirea se numără printre iniţiatorii proiectului de lege care aduce o noutate în Codul Muncii. Este vorba despre „contractului de zero ore”, un nou tip de contract de muncă cu un număr minim, de zero ore, pe săptămână. Mai exact, angajatorul nu este obligat să garanteze un număr minim de ore, iar angajatul va fi plătit atât cât muncește.

„Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. Având în vedere această situație, considerăm că Legea numărul 53/2003 – Codul Muncii trebuie completată cu noi dispoziții prin care să fie reglementat un nou tip de contract, mai exact «contractul de zero ore». Printr-un astfel de contract se urmărește rezultatul orelor de muncă și nu numărul de ore lucrate, iar drepturile incluse în acest contract sunt similare celor dintr-un contract obișnuit de muncă.

Modelul acesta de contract oferă beneficii clare precum flexibilitatea, plata în funcție de numărul de ore muncite și alte drepturi asociate contractului standard de muncă.

Solicitarea de a se prezenta la muncă trebuie comunicată salariatului cu un anumit interval de timp înainte, care poate fi prevăzut în contractele colective și individuale de muncă sau poate fi stabilit prin lege.

«Contractele de zero ore» oferă beneficii de bază de securitate socială, inclusiv plata concediilor de maternitate/paternitate, concediu de odihnă și asigurări de sănătate.

Așadar, «contractul de zero ore» se execută în funcție de numărul de ore prestate, iar plata orelor se va realiza în funcție de orele prestate pe zi/ săptămână/ lună. Obligatoriu se vor include în acest contract modalitatea de prestare a orelor de muncă și întocmirea unei repartizări a acestora.

Astfel, apreciem că se impune introducerea în Legea numărul 53/2003, republicată – Codul Muncii a următoarelor prevederi: «Contractul de zero ore» este acel contract prin care angajatorul nu este obligat să garanteze un număr minim de ore pe săptămână, iar angajatul poate să nu accepte munca în momentul în care i se cere, programul de muncă fiind în întregime flexibil. Plata se va face de către angajator în funcție de numărul de ore prestate, care sunt consemnate în pontaje. În situația «contractului de zero ore», este obligatorie evidențierea orelor efectuate, având în vedere faptul că plata salariului se realizează în funcție de numărul de aur prestate”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.