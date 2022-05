Liderii PER s-au întâlnit cu Thomas Waitz, co-președinte al Partidului Verzilor Europeni

Delegatia PER este prezentă in această saptamană la Bruxelles. Presedintele formatiunii Danut Pop, Secretarul General al PER , Laurentiu Bondrescu şi Prim-vicepresedintele Cristian Cosmin s-au întâlnit cu delegatia delegatia Grupului Verzilor/ Alianța Liberă Europeană formata din Thomas Waitz, copreşedinte Partidul Verzilor Europeni şi Romeo Franz, europarlamentar ecologist, reprezentant al Germaniei.

Această întâlnire a fost o continuare a discuțiilor pe inițiate cu ocazia vizitei ecologistului Romeo Franz la Congresul PER din martie, la București.

Proiectele şi poziționările PER pe segmentul protectiei mediului înconjurator erau deja cunoscute de colegii noştri europeni.

În cadrul întâlnirii au fost identificate proiecte comune ce pot vor fi promovate de ambele părți.

Unul dintre subiectele importante abordate in cadrul discutiilor a fost impactul politicilor de mediu în Europa și despre cum acestea pot îmbunătății calitatea vieții în România.