Scorniceşti. Bazin de înot, un proiect de suflet al primarului

Aşa cum procedează de fiecare dată, și acum, primarul oraşului Scorniceşti, Daniel Tudor, prezintă proiectele adminsitraţiei locale. S-a finalizat prima etapă a construirii unui bazin de înot în zona stadionului.

„Astfel, urmare a unei solicitări pe care am făcut-o la începutul anului, am primit un răspuns favorabil din partea Companiei Naţionale de Investiţii. În acest sens, am parcurs prima etapă privind proiectul de construire a unui bazin de înot pe strada Viitorului, nr. 2”, spune primarul.

Extinderea rețelei de gaze

Primarul mai anunţă că a depus documentaţia necesară pentru a accesa fondurile necesare proiectului de extindere a rețelei de gaze.

„O altă veste, pe care doresc să o prezint, este legată de extinderea rețelei de gaze, pentru care am depus, la Ministerul Dezvoltării, proiectul de finanţare prin programul «Anghel Saligny». Este o nouă investiţie, una importantă, și vă asigur că toate aceste obiective sunt realizabile.

Investiţia în comunitate este o datorie pe care mi-am asumat-o de la bun început. Cu viziune, prin determinare şi integritate, vom face din Scorniceşti o localitate la standarde europene!”, completează primarul.