„Donează sânge, fii erou!” – Slătinenii au prilejul de a fi eroi, prin donarea de sânge

În perioada 4-8 aprilie 2022, slătinenii cu spirit altruist se pot prezenta la Centrul de Transfuzie Sanguină Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 28, de luni până vineri, între orele 08:30 și 13:00, pentru a dona sânge, putând astfel să salveze vieţi.

„Donează Sânge, fii erou!” nu este doar un îndemn, ci este parte a unei campanii naţionale, care a fost iniţiată de Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) și este parte a programului Standing Committee On Public Health (SCOPH).

Pentru a facilita procesul de donare, organizatorii vă recomandă să vă programați prin aplicațiile BlooDoChallenge sau Donorium.

Principalele criterii pe care trebuie să le îndepliniți pentru a putea dona sânge:

– vârsta: 18-60 ani;

– greutate: femei – între 50 și 100 kg; bărbați – între 55 și 110 kg;

– pulsul: 60-100 bătăi pe minut;

– să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli

infecțioase, etc.);

– să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)

– să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile;

– să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate);

– să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni;

– să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după);

– să nu consumați alcool cu 48h înaintea donării.

Pentru a afla mai multe date despre donarea de sânge, puteţi accesa: www.doneazasangefiierou.ro. Donatorii vor avea parte şi de câteva surprize oferite de partenerul campaniei – Fortech!