Brastavăţu. O comună mai curată, o comunitate conştiincioasă

Având in vedere finalizarea procedurilor privind implementarea proiectului,,Managementul integrat al deșeurilor in Jud Olt “ , Primăria comunei Brastavățu se află în plin proces de distribuire gratuită a pubelelor individuale, sacilor menajeri și a documentelor informative pentru toate gospodăriile comunei Brastavățu , în vederea colectării selective a gunoaielor menajere și a deșeurilor reciclabile.

GUNOIUL MENAJER (resturi de mâncare, scutece, pamperșii, conținutul sacului de aspirație , veselă de sticlă/ceramică spartă, ambalaje contaminate cu resturi alimentare) se vor depozita in containerul PUBELĂ.

DESEURILE RECICLABILE (plastic/metal, hârtie/carton, sticlă) se vor depozita în SACI .

Conform planificării, autogunoiera operatorului regional se va deplasa din poartă in poartă începând de luni 21.03. 2022, pentru ridicarea gunoiului, în mod organizat , pe străzi după cum urmează:

PUBELE (Gunoi menajer).

Luni – zona ,,Viață Nouă ,, începând cu str . Vlad Țepeș pină pe str. Tudor Vladimirescu;

Marți – zona ,,Calea Belșugului” începând cu str. Morii pina pe str. Oltenilor , inclusiv str. A I Cuza și satul Gara Vișina;

Miercuri – satul Crușovu.

Primăria roagă cetăţenii ca, în zilele menționate să scoateți la poartă pubelele cu gunoiul menajer, începând cu ora 8:00.

Săptămâna următoare va urma ridicarea sacilor cu conținut de plastic/metal, peturi, pungi,hirtie/carton, sticlă , în aceiași ordine.