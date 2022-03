Interviu cu Marian-Emanuel Doagă, coordonator Filiala Olt a partidului Forţa Dreptei

De vineri, 11 martie 2022, pe scena politică olteană a urcat un nou partid, Forța Dreptei, prin înfiinţarea filialei de la Olt. Doctrina partidului este de centru-dreapta. Filiala de la Olt este coordonată de Marian-Emanuel Doagă, fost consilier local din partea PNL. Decizia de a pleca din PNL Olt venit în urma unor lucruri care s-au adunat. Când paharul de umple, decizia de a pleca este una nu numai în beneficiul propriu, ci şi în beneficiul cetăţenilor Slatinei. A decis să se implice într-o altfel de politică, una liberă şi liberală, în sensul propriu al exprimării. Despre cine este şi ce proiecte are tânărul om politic Marian Doagă, în rândurile care urmează.

– Cum a venit propunerea pentru a ocupa funcţia de coordonator al grupului de iniţiativă privind formarea noii organizaţii de la Olt?

– Cu toată sinceritatea vă spun, că nu m-am gândit la această funcție. Fiind consilier local, preocupările mele erau pentru Slatina și slătineni. De altfel, eu am propus ca această funcție să fie ocupată de unul dintre colegii mei, care face parte din actualul grup de inițiativă, dar care a refuzat din motive personale. Un coleg a propus ca eu să accept această funcție, iar ceilalți au fost de acord și sper să fac tot ce depinde de mine și colegii mei din grupul de inițiativă, să convingem să vină alături de noi pe liberalii care nu se mai regăsesc în PNL, pe oamenii care nu au mai făcut politică, pe oamenii de afaceri, dar, mai ales, pe tineri.

– Care sunt obiectivele dumneavoastră în calitate de coordonator la Forţa Dreptei – Filiala Olt?

– Noi trebuie să infiinţăm Grupuri de iniţiativă locale în fiecare localitate din judeţ, să pregătim şi să organizăm conferinţa judeţeană de alegeri cât mai repede posibil. Trebuie să comunicăm oamenilor cine suntem, ce valori împărtăşim şi ce ne dorim să facem pentru comunitate.

– Aţi plecat din PNL Olt. Ce v-a determinat să faceţi asta?

– Faptul că după alegerile parlamentare din 2020, deciziile care s-au luat în partid au fost luate de un cerc restrâns de persoane şi nu de forurile statutare. De asemenea, desemnarea delegaţilor la Congres s-a făcut după bunul plac al preşedintelui filialei Olt, iar votul acestuia în favoarea intrării la guvernare alaturi de PSD, a fost bomboana de pe tort.

– Cu ce diferă şi cu ce este mai bun liberalismul de la Forţa Dreptei faţă de cel de la PNL?

– La Forţa Dreptei este liberalism adevărat, în comparaţie cu ce se promovează acum la PNL, un fel de socialism vopsit în liberalism.

– La ce procentaj de încredere aşteptaţi să ajungeţi, la nivel judeţean, pentru a arăta adversarilor politici că sunteţi o forţă pe scena politică locală?

– Este prematur să estimam în acest moment!

– Un an şi puţin aţi fost consilier local. Cum puteţi ajuta slătinenii din afara Consiliului Local Slatina?

– Cât timp am fost consilier local, am ajutat cetăţenii, chiar dacă am fost în opoziţie şi cel mai adesea, fara sprijinul colegilor din fostul partid. Şi am reuşit. Voi continua să ajut slatinenii şi din afara consiliului, prin petiţii şi punând presiune prin toate mijloacele legale pe administraţia locală pentru a rezolva problemele comunităţii.

– Spuneţi „Dacă vă doriți o politică onestă și care să servească cetățeanul, vă așteptăm alături de noi”. Auzim asta de mai bine de 30 de ani. De ce v-am crede?

– Pentru că am demonstrat. Nu am acceptat compromisul pentru avantajul oferit de funcţia de consilier local. Atunci când principiile au fost încălcate, am preferat să-mi dau demisa şi nu am acceptat să fac compromisuri.