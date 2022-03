Florin Barbu: „Legea Laptelui și a produselor lactate, în curs de aprobare”

„Un alt proiect pe care mi l-am asumat când am preluat președinția Comisiei pentru Agricultură este Legea Laptelui și a produselor lactate. În ședința Comisiei pentru Agricultură, am dezbătut, împreună cu toți procesatorii acest proiect legislativ, care a primit raport pozitiv și va merge la vot în Camera Deputaților. Am adus câteva amendamente actului normativ care reglementează sectorul laptelui și produselor lactate și se creează cadrul juridic pentru prezentarea și comercializarea produselor, respectarea condițiilor de igienă și informarea corectă a consumatorului.

Legea reglementează inscripționarea de informații suplimentare pe etichetele produselor – indicarea țării de origine sau a locului de proveniență, ingredientele primare folosite, pentru că printr-o etichetare corectă se reduce marketingul înșelător și concurența neloială.

Un amendament pe care l-am făcut eu la Legea Laptelui și produselor lactate stipulează ca produsele pe bază de lapte cu adaos de grăsimi vegetale și produsele vegetale să se comercializeze în spaţii de prezentare și vânzare separate, bine delimitate, pe rafturi separate față de produsele lactate autentice, cu atenționare explicită catre cumpărător a conținutului acestor produse Se înființează Observatorul Laptelui în cadrul direcției de specialitate din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale care are ca scop monitorizarea producţiei de lapte de vacă, bivoliță, oaie și capră, centralizarea datelor de pe piață, urmărirea și analizarea tendințelor de consum, a producției, a echilibrului între cerere si ofertă și a costurilor.

Se interzice folosirea denumirilor «Lapte» sau «Produse lactate» pe eticheta produselor care nu conțin lapte”, spune deputatul Florin Barbu, preşedintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaţilor.