CJ Olt, investiţie în sănătate. Proiect de investiții realizat la Secția Neonatologie a SJU Slatina

O nouă investiţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, de peste 100.000 de euro, urmează a fi realizată prin proiectul „Prima respirație”, propus de Asociația Culturală Flower Power, iar Consiliul Județean Olt urmează să suporte o cofinanțare de 10% a acestei investiții. În proiect este vorba despre un nou aparat de radiologie care va ajunge pe Secția Neonatorologie.

„CJ Olt vine cu o cofinațare de 10 la sută, este vorba despre un proiect de 640.000 de lei, prin intermediul căruia se cumpără aparatură specifică Neonatologiei pentru nou-născuți care au probleme. Aceste dotări vin în compeltarea celor pe care noi le avem pe această secție a Spitalului Slatina. CJ Olt are două proiecte împreună cu spitalul, de achiziționare de aparatură medicală, unul la UPU Slatina, care este în desfășurare, ne-a și venit un computer tomograf nou, proiectul fiind în valoare de un milion de euro. Spitalul are pe Programul Operațional de Infrastructură Mare, pe acel segment de COVID care a fost deschis încă de anul trecut, un proiect de 8 milioane de euro, care este în derulare, cu aparatură specifică. Totodată, noi am prins pentru anul acesta să continuăm reabilitarea atât a Secției Medicală, cât și Blocul Materno-Infantil, deci avem banii prinși să continuăm lucrările. Vom rectifica bugetul și vom prinde bani pentru finalizarea acestor lucrări. Managerul spitalului a stat de vorbă cu constructorii care au licitat, lucrările sunt deja câștigate din anii trecuți, vorbim de un contract multi anual și vor veni să se apuce de lucrări”, a adăugat șeful forului județean. a declarat Marius Oprescu, președintele CJ Olt.