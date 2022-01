Slatina. Vestea începutului de an pentru pasionaţii de sport

Primarul municipiului Slatina, anunţă, pe pagina sa de socializare că, duminică, 15 mai se va desfășura cea de-a III-a ediție a competiției „Slatina City Run”.

Probele de alergare în acest an vor fi următoarele:

Cross cu un traseu de 7 km;

Semimaraton cu un traseu de 21 km. Înscrierea este gratuită în limita locurilor disponibile. Premiile vor fi oferite pe categorii de vârstă.

În 2020, în primul an al pandemiei, adminsitraţia locală anula „Crosul Primăverii – Slatina 5k”, din cauza faptului că ţara intrase în rând cu lumea… în ceea ce priveşte pandemia de Covid-19.

Competiția ar fi urmat să aibă loc duminică, 17 mai, în Parcul Tineretului şi se adresa tuturor amatorilor de mișcare și nu implica niciun fel de taxă de participare.

În ceea ce priveşte ediţia din acest an, administraţia locală anunţă că va reveni cu mai multe detalii.