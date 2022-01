„Atât timp cât va exista respect reciproc, o comunicare onesta și colaborare în interesul cetățenilor județului Olt, lucrurile vor funcționa exact așa cum este normal între partenerii unei alianțe!”

Interviu cu Ana Maria Ciauşu, secretar general al PNL Olt

Într-o societate divitată de opinii şi puncte de vedere pe marile teme ale momentului, politicienii autohtoni spun, de obicei, lucruri trăznite. În cele ce urmează, o excepţie de la regula amintită. Ana Maria Ciauşu, secretar general al PNL Olt, înţelege că vina nu este a celor care aşteaptă, ci a celor care oferă doar promisiuni. Un interviu bun de citit, chiar şi de acei politicieni, care spun că le ştiu pe toate şi nu mai au nimic de învăţat. O recomandare a editorului.

– 2021, un an complicat pentru PNL. De ce îşi pierd românii încrederea în acest partid?

– 2021, un an complicat pentru întreaga societate românească, nu doar pentru PNL. Pandemia a schimbat, aproape în totalitate, cursul vieții noastre, din toate punctele de vedere: social, profesional, politic. PNL, partid aflat la guvernare și pus în situația de a gestiona lucrurile, uneori prin măsuri nu tocmai bine primite de populație, dar necesare, cred că s-a descurcat destul de bine. Evident, întotdeauna este loc de mai bine, dar cum totul se evaluează prin comparație, având în vedere că o lume întreagă a suferit, și încă suferă, din cauza acestei pandemii și nimeni nu a fost pregătit pentru așa ceva, noi, ca țară, nu suntem în coada clasamentului, dacă îmi permiteți această exprimare. Și, ca să nu pară că ocolesc întrebarea dumnevoastră, cred că românii își pierd încrederea în politicienii de azi, în general, nu într-un partid sau în altul, nu mai au încredere în cei ce formează azi clasa politică și drept argument a ceea ce am spus este un aspect pe care il poate verifica oricine, din statistici, și anume participarea foarte scăzută la vot la cele mai recente tururi de scrutin…

– Este Florin Cîţu preşedintele potrivit pentru PNL?

– Florin Cîțu este președintele ales al PNL. Următorul Congres va decide ori să îl realeagă, dacă s-a dovedit potrivit, ori să îl schimbe, dacă s-a dovedit că nu.

– Alianţa cu PSD, definiţia unui compromis?

– Fără să doresc să justific neapărat această alianță, subliniez că un compromis nu are întotdeauna și în orice context doar înțeles negativ… Una dintre definițiile cuvântului face referire la înțelegere, acord bazat pe cedări reciproce. Ceea ce și reprezintă, la acest moment, alianța cu PSD, un acord bazat pe înțelegerea de a participa, împreună, la actul guvernării într-o alianță care formează majoritatea în Parlament ca urmare a votului exprimat de români.

– Cum merge alianţa PNL-PSD la Olt?

– Indiferent cum aș răspunde la această întrebare, vor fi interpretări, așa încât vă spun doar că atât timp cât va exista respect reciproc, o comunicare onesta și colaborare în interesul cetățenilor județului Olt, lucrurile vor funcționa exact așa cum este normal între partenerii unei alianțe. Iar până la momentul acesta tot ce am menționat există și de o parte și de alta.

– Nu este frustrant să vedeţi sondajele cu AUR peste PNL?

– Nu frustrant trebuie să fie… frustrarea nu ajută la nimic în acest caz și nu schimba cu nimic situația. Trebuie să fie de gândit, de analizat, de schimbat lucruri, de adaptat politica partidului la zilele noastre așa încât să venim cu soluții care să îi multumească pe oameni și să ne fie, din nou, alături.

Eu cred, mai degrabă, că „succesul” AUR este rezultatul unei frustrări. O frustrare colectivă, un fel de răzbunare pe care societatea românească de azi o servește, ca un duș foarte rece, partidelor mari, tradiționale, care, cu tristețe o spun, o merită, o merităm. Dar, după ce românii se vor convinge că cei care le speculează si profită de emoțiile lor, fluturând oriunde, oricând și oricum drapelul tricolor, că cei care îi fac hoți pe toți cei care le ies în cale și nu le împărtășesc opiniile, că cei care livrează doar circ de dimineață până seara, nu au nicio soluție, niciun program, nicio strategie pentru România și problemele ei, vor dispărea exact așa cum au apărut.

Și, ca să nu fiu înțeleasă greșit și să se simtă cineva jignit, menționez că am folosit cuvântul frustrare în sensul de dezamăgire. Și această dezamăgire pe care o resimte societatea românească față de cele două partide mari, care împart scena politică din anii ’90 încoace, ar trebuie să le facă pe acestea să asculte mai mult vocea societății, sa îi identifice nevoile reale și să găsească soluții care sa dea bine nu doar în statistici ci de-a dreptul în buzunarele românilor și în calitatea vieții lor.

– Ce şanse acordaţi Forţei Dreptei a fostului preşedinte liberal Ludovic Orban, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local?

– Politici noi cu oameni vechi e cam complicat de înfăptuit… Și la Olt e aceeași situație… cine sau ce i-a împiedicat pe cei care au plecat din PNL să câștige alegeri? Vă spun eu, după doar 8 ani de politică, nu dupa 20, 30, cât spun unii că au ca liberali adevărați, NIMIC, pur și simplu atât pot… Dar, în politică vezi ce șanse ai avut când numeri voturile… Restul sunt povești!

– La Congres, rezoluţie anti-PSD. După, alianţă. Să ne aşteptăm şi la liste comune în 2024?

– Nu știu dacă rezoluția a fost de vină și a „atras” alianța sau e excepția care întărește regula „Niciodată să nu spui niciodată”, la nimic. Nu fac parte din categoria celor care sunt atât de liberali și pleacă din partid în momente grele, în momente mai puțin inspirate, (doar istoria ne va dovedi ce fel de moment a fost cel pe care tocmai îl traversăm), dar nici din categoria celor care aplaudă înainte de spălatul pe dinți de dimineață alianța cu PSD… Iar în 2024 să ne așteptăm la…2024!

– Cum îl vedeţi pe Cosmin Floreanu subprefect?

– Dacă PSD a considerat că dumnealui este persoana potrivită să ocupe această funcție, nu pot decât să îi urez mult succes. Și, mai mult decât atât, fiind în concediu medical, nu am avut ocazia să colaborăm, așadar nu aș putea să emit vreo părere despre o persoană pe care am văzut-o de două ori în viața mea și am schimbat doar câteva cuvinte.

– Ca şi în cazul lui Ponta, şi asupra lui Ciucă planează suspiciunea plagiatului. Cum trebuie să iasă premierul din povestea asta?

– La momentul la care discutam, lucrarea premierului este supusă analizei care ne va demonstra dacă a plagiat sau nu și orice cetățean trebuie să beneficieze de prezumția de nevinovăție până la proba contrarie. Dar, ca o părere generală referitoare la plagiat, cred că furtul este furt, indiferent de natura lui și trebuie pedepsit ca atare. Deci, instituțiile abilitate să își facă treaba așa cum prevede legea pentru orice cetățean al României indiferent de funcția pe care o ocupă, temporar.

– Cine credeţi că ar putea fi prezidenţiabil după Iohannis?

– Sincer, nu pot să îmi dau seama la momentul acesta care ar putea fi profilul prezidențiabilului în care românii să aibă încredere… și, și mai sincer, îmi este și teamă să mă gândesc prea mult având în vedere „vedetele” politice care ocupă ecranele televizoarelor în ziua de azi… Ce pot să spun, în schimb, să ne dea Dumnezeu gândul cel bun și să alegem înțelept, fără patimă, fără răzbunări că sunt periculoase și nu facem rău nimănui mai mult decât nouă înșine.

Închei prin a vă ura dumneavoastră și cititorilor dumneavoastră multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor alături de familie și toți cei dragi!