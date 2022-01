Adrian Chesnoiu: „Susțin producția autohtonă și creșterea nivelului de independență alimentară a României!”

Ministrul Agriculturii, deputatul Adrian Chesnoiu a sesizat membrilor Executivului necesitatea adoptării unor măsuri de susținere a fermierilor și companiilor din industria agroalimentară, pentru limitarea efectelor negative ale creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

Susțin adoptarea unor scheme de ajutor de stat pentru operatorii din agricultură pentru a le permite să facă față provocările și să continue să se dezvolte.

„În urma întâlnirii pe care am avut-o ieri cu premierul, ministrul de Finanţe, ministrul Energiei, ministrul IMM-urilor, ministrul Mediului, preşedintele ANRE și secretarul general al Guvernului, în privința facturilor la energie electrică, am stabilit să ne concentrăm pe măsuri de compensare a bonusului de cogenerare și de compensare a costului pentru certificatele verzi. Avem în analiză și un pachet de măsuri pentru sprijinirea fermierilor și unităților din industria alimentară în ceea ce privește facturile la gaze naturale.

La Ministerul Agriculturii am inițiat deja o serie de programe de sprijinire a fermierilor, precum schemele de ajutor pentru producția de tomate și alte legume în spații protejate, suportarea a până la 50% din facturile pentru energia electrică folosită pentru irigații, programe de sprijin în zootehnie, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, continuarea ajutorului de stat pentru motorina folosită în agricultură, etc.

Susțin producția autohtonă și creșterea nivelului de independență alimentară a României! Sprijinim fermierii prin programe care să mențină producția agricolă la un nivel ridicat, iar noi toți să avem acces la produse românești de calitate și la prețuri accesibile.”, spune demnitarul.