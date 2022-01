Marius Iancu: „Românii vor primi, din nou, vouchere de vacanță!”

Este atât de greu să ne mai gândim la vacanțe și relaxare, în această perioadă grea, dar nu trebuie să uităm că avem nevoie și de aceste lucruri tocmai pentru a trece cu bine peste toate. Însă, cu atoate acestea, PSD a susținut reintroducerea voucherelor de vacanță și sprijinirea Horeca, spune deputatul Marius Iancu.

„În 2018, sectorul Horeca a crescut cu 15 miliarde lei, datorita voucherelor de vacanță, iar pe litoralul românesc, încasările au crescut cu 25%.

Peste 3.000 de structuri de cazare s-au autorizat în perioada 2018-2019, ceea ce a însemnat venituri în plus la buget!

Fiecare leu investit în voucherele de vacanță generează 0,51 lei la PIB, iar la fiecare 64.359 lei direcționați pentru voucherele de vacanță se creează și se menține un loc de muncă!

Pentru angajați, voucherele de vacanță înseamnă creșterea veniturilor și a nivelului de trai, creșterea calității vieții prin diversificarea bugetului de consum, sănătate fizică și psihica și creșterea productivității muncii.

Pentru angajatori, voucherele de vacanță asigură reducerea costului forței de muncă, îmbunătățirea productivității muncii, creșterea motivării și loialității angajaților.

Deci cu toții, de la angajat, angajator, patroni de hoteluri, pensiuni și restaurante până la Guvern, au de câștigat și toată lumea este mai fericită cu un plus de numai 1450 lei pe an, cât este valoarea voucherelor de vacanță!”, scrie deputatul.