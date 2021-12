Demisie din Consiliul Local Slatina…

Cândva, un fost preşedinte de ţară declara că l-a învins sistemul. Pe consilierul liberal Marian Doagă oare cine să-l fi învins? De abdicare nu e vorba, că a mai făcut-o cineva şi nu ar mai avea aceeaşi rezonanţă. Motivul demisiei consilierului? Unul la modă printre liberalii slătineni, care lasă puterea pentru o forţă… Una de dreapta. Partidul lui Ludovic Orban, care încă se află oprit pe partea dreaptă a carosabilului politic. Decizia îi aparţine omului politic Marian Doagă şi mai mult nu se poate comenta.

Iată textul prin care anunţă politicianul plecarea din forul legislativ local:

„Dragi Slătineni,

Din păcate, astazi 21.12.2021, am fost nevoit să îmi dau demisia din poziția de consilier local, pentru că nu mai am posibilitatea să va reprezint așa cum am promis la depunerea jurământului.

Am fost permanent vocea dumneavoastră în Consiliu deși, de cele mai multe ori, nu am avut sprijinul conducerii filialei Olt a PNL.

În actuala conjunctură, după dizolvarea biroului politic al PNL- Slatina, lucrurile vor sta și mai rău. Sub coordonarea interimară a lui Liviu Voiculescu, PNL Slatina va deveni, la fel ca și organizația județeană, o altă anexă a PSD – Olt.

Prin urmare, chiar dacă mi-aș fi călcat pe conștiință și aș fi rămas consilier, și în continuare, membru PNL, nu aș mai fi putut să va reprezint corect interesele ca membru al Cosiliului Local.

După cum v-ați dat deja seama, DA, mi-am dat demisia și din PNL.

Voi continua alături de Ludovic Orban și Violeta Alexandru în noua construcție politică – Forța Dreptei.

În calitate de coordonator al Comitetului de Inițiativă al viitoarei formațiuni politice – Forța Dreptei, Filiala Olt – promit să continuăm împreună și să reușim împreună cu dumneavoastră să dezvoltăm municipiul și județul.”