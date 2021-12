Comunicat de presă ADR SV Oltenia

Fonduri nerambursabile de peste un miliard de euro în Oltenia, prin POR 2014-2020

Oltenia face pași decisivi spre dezvoltare, promovarea valorilor și integrare reală în rândul comunităților europene. Într-o perioadă în care viitorul este dominat de incertitudini, fondurile europene atrase prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 sunt mai importante ca oricând. Proiectele de succes implementate de autoritățile publice locale și de mediul de afaceri din regiune, cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, înseamnă investiții în drumuri județene, sănătate, educație, patrimoniu, eficiență energetică, transport public urban, iluminat public și IMM-uri, printre alte domenii prioritare.

Bilanțul POR 2014-2020 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia constă în nu mai puțin de 1.854 de proiecte depuse și 914 contracte de finanțare semnate, în valoare nerambursabilă de 1,172 de miliarde de euro.

„Deși alocarea inițială a fost de aproximativ 664 de milioane de euro, s-a ajuns la contractarea a 1,172 de miliarde de euro. Încă nu este sfârșitul anului și deja suntem la aproape sută la sută în ceea ce privește ținta anuală de absorbție, ceea ce ne conferă, din nou, un onorant loc doi la nivelul programului între cele opt Agenții pentru Dezvoltare Regională din România. Am alături o echipă extraordinară, o echipă dinamică, oameni foarte bine formați. Am dispus de fiecare dată toate măsurile necesare astfel încât să venim în sprijinul beneficiarilor noștri. În cei aproape 23 de ani de existență, putem să spunem că am avut un succes extraordinar pe toate programele pe care le-am administrat“, a declarat doamna Marilena Bogheanu, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia.

Cea mai mare parte a proiectelor depuse la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia au avut ca obiect elemente de infrastructură. Astfel, câteva sute de milioane de euro obținute prin POR 2014-2020 au fost investite în modernizarea infrastructurii regionale de transport rutier în strânsă legătură cu rețeaua transeuropeană de transport TEN-T. De asemenea, fondurile europene au mers către școli și grădinițe sau obiective de patrimoniu cultural și istoric, precum și către modernizarea și dotarea unităților de primiri urgențe, a ambulatoriilor, centrelor medicale și sociale, dar și a cabinetelor medicale private. O cerință la fel de mare a fost pentru proiecte de eficiență energetică, în special clădiri publice și blocuri de locuințe.

Principalii beneficiari ai POR sunt autoritățile administrației publice (consilii județene, primării de municipii, orașe, comune), universitățile, școlile, grădinițele, institutele de cercetare, spitalele, unitățile de cult, ONG-urile, precum și firmele private.

Investiții finanțate în cadrul POR 2014-2020 în regiunea Sud-Vest Oltenia

• 20 de contracte, în valoare totală de aproximativ 327 de milioane de euro, au fost semnate pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională;

• 1 contract pentru realizarea documentației tehnico-economice aferente construirii Spitalului Regional de Urgență Craiova. Implementarea contractului, în valoare totală de 575 de milioane de euro, ce include și construirea spitalului, va continua în perioada de programare 2021-2027;

• 6 contracte pentru investiții în infrastructura educațională, în valoare de 31,8 milioane de euro, sunt implementate de către Universitatea din Craiova;

• 1 contract, în valoare de 2,1 milioane de euro, a fost implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova pentru crearea unui centru modern de instruire;

• 66 de contracte, în valoare de 90,6 milioane de euro, au fost atrase în sistemul de învățământ preuniversitar;

• 26 de contracte, în valoare de 62,2 milioane de euro, au fost semnate în regiunea Sud-Vest Oltenia pentru restaurarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric;

• 12 contracte, în valoare de 14,4 milioane de euro, sunt implementate de autoritățile publice locale pentru crearea de noi spații verzi, în special în zonele urbane cele mai aglomerate, prin reconversia terenurilor abandonate sau degradate;

• 73 de contracte, în valoare de 81,5 milioane de euro, sunt implementate de instituțiile publice pentru proiecte de eficiență energetică;

• 31 de contracte de finanțare pentru proiecte de moblitate urbană, cu o valoare totală de 218 milioane de euro, se află în implementare;

• 448 de contracte, în valoare de 98,4 milioane de euro, sunt implementate de microîntreprinderile din regiune;

• 3 contracte, cu o valoare totală nerambursabilă de 6,2 milioane de euro, sunt implementate în cadrul priorității 2.1 B – Incubatoare de afaceri;

• 124 de contracte, cu o valoare totală nerambursabilă de 72,7 milioane de euro, au fost semnate pentru investițiile realizate de IMM-urile din regiune în cadrul priorității 2.2.

În prezent, ADR SV Oltenia, în calitate de Autoritate de Management, se află în plin proces de elaborare a viitorului Program Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, pornind de la nevoile de dezvoltare și provocările identificate în cadrul consultărilor parteneriale, pe baza propunerilor de regulamente existente și a recomandărilor primite de la Comisia Europeană. În următoarea perioadă de programare, resursele financiare alocate regiunii Sud-Vest Oltenia vor depăși un miliard de euro.

Lista completă a contractelor semnate la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, precum și alte informații legate de implementarea POR 2014-2020, se regăsesc pe pagina dedicată programului, www.por2014-2020.adroltenia.ro.