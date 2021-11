Slatina verde. 18 autobuze electrice până la finele lui 2022

Marţi, 23 noiembrie a.c., în zona Parcului Tineretului din Slatina, a fost prezentat autobuzul electric de tip KARSAN, care are 32 de locuri pasageri plus cel al șoferului. Prezentarea a fost făcută de către primarul Slatinei, Emil Moţ, alături de viceprimarul Gigi Vâlceleanu. Primăria şi-a propus ca, până la finele anului 2022, să achiziţioneze 18 autobuze ecologice, parte a unui proiect de mobilitate ce aduce un plus calității vieții locuitorilor orașului reşedinţă de judeţ.

Cele 18 autobuze electrice sunt de două tipuri: 10 autobuze de tip KARSAN, cu o capacitate de 80 de persoane, şi opt autobuze electrice de tip SOR, care vor avea 35 de locuri pasageri plus cel al șoferului, cu o capacitate de 101 locuri.Toate cele 18 autobuze ecologice fiind rezistente la temperaturi între -25 și +45 de grade.

„Prin inițierea acestor proiecte am avut drept obiectiv reducerea cantităților de CO2 și emisii poluante în atmosferă, și implicit reducerea numărului de autoturisme în trafic prin creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun, aspect ce impactează semnificativ fluidizarea traficului rutier. Livrarea autobuzelor și a stațiilor de încărcare va începe chiar în luna decembrie a acestui an și vor veni etapizat în funcție de fluxul de producție”, a spus primarul în timpul prezentării.