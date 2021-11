Florin Barbu: „Sprijinim, așa cum am mai făcut, sectorul construcțiilor”

Deputatul Florin Barbu vine cu o veste bună pentru autoritățile locale și județene, dar și pentru constructorii din România.

„În comisiile reunite pentru Buget, Industrii și Administrație, am depus și am votat, alături de colegii mei din grupul PSD, câteva amendamente la OUG nr. 15/2021,

„În condițiile în care, în ultimul an, prețul materialelor de construcții a crescut cu 60%, iar în Uniunea Europeană, prețurile la lemn și materiale feroase au crescut cu 50%, era nevoie să venim cu măsuri concrete.

Ordonanța emisă de Guvern nu oferea soluții pentru multe contracte afectate de creșterea prețurilor la materialele de construcții.

Ajustarea se aplică contractelor de lucrări și de achiziție aflate în derulare, iar actualizarea prețurilor aferente materialelor se face prin aplicarea unui coeficient de ajustare care să țină seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul. Ajustarea se realizează la fiecare solicitare de plată pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru prețul materialelor și pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței, până la finalizarea și recepționat lucrărilor.

Sumele necesare vor fi suportate de la bugetul de stat.

Pentru contractele aflate în derulare, termenul pentru depunerea de către contractanţi a adresei de ajustare, este de 30 de zile.