Cătălin Rotea, primul an. Transparenţă şi implicare!

Pe 27 octombrie s-a împlinit un an de când Cătălin Rotea a depus jurământul în urma alegerilor din 27 septembrie, când fost ales primar al oraşului Balş. A fost un an greu, de acomodare, dar şi de implementare a unor proiecte. Cătălin Rotea are o agendă încărcată, însă dezvoltarea oraşului nu se va putea desăvârşi decât prin echipa formată din acesta, administraţia locală şi cetăţenii oraşului Balş.

La început de mandat, primarul Cătălin Rotea a făcut o serie de promisiuni. Fără un zâmbet electoral pe chip, ci unul sincer, a plecat la drum cu un gând serios. Acel gând al omului care vrea să reclădească şi să modernizeze un oraş care avea nevoie de aceste lcururi.

„A trecut un an de când am cerut bălşenilor votul şi m-au învestit cu încrederea lor. A fost un an care a stat sub semnul pandemiei, cu bune şi rele, un an în care nu m-am plâns de greaua moştenire, acum un am am promis cetăţenilor că voi realiza ceea ce am promis. Acum vorbim de o serie de studii de fezabilitate, pentru că nu am găsit nimic pe masa primarului. Ceea ce pot să vă spun că din priăvara anului viitor oraşul va fi un şantier. Cu toată tăria spun că întreg oraşul va cunoaşte faţa adevărată a modernizării, cu acordul cetăţenilor. Acum un an promiteam transparenţă totală, că vor fi transmise toate şedinţele consiliului local în mediul online”

Locuri de muncă la Balş

Într-o şedinţa Consiliului Local al Oraşului Balş din această primăvară, a fost votată o hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri întreprinderilor care au calitatea de contribuabili şi care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a oraşului Balş, în vederea atragerii de investiţii, creării de noi locuri de muncă şi susţinerii dezvoltării economice durabile în oraşul Balş. În baza acestei hotărâri, se acordă reducere la plata impozitului pe clădiri şi teren între 10-30%, în funcţie de valoarea investiţiei şi numărul de personal mediu angajat, în anii fiscali 2021-2024, conform procedurii anexate.

Este vorba despre doi investitori care vor să dezvolte galerii comerciale şi un hipermarket, unde se vor înfiinţa 120 de locuri de muncă în această toamnă. Obiectivul propus al primarului este de creare a 500 de locuri de muncă. „Pentru asta trebuie să înfiinţăm parcul industrial, care va fi construit la fostul SMR”, a spus Rotea.

Proiectul de construire al parcului industrial se află la stadiu de documente birocrative, ceea ce înseamnă obţinerea de avize necesare demarării lucrărilor la această platformă. Primarul speră ca documentele să fie gata cât mai repede şi lucrările să debuteze chiar în această toamnă.

Din agenda primarului

Înfiinţare Centru Multifuncţional, bazin didactic, modernizare străzi, înfiinţare parc industrial, reabilitare creşe, introducere de reţea WIFI gratuită, staţii de autobuz moderne, reabilitare pieţe, reabilitarea Spitalului Orăşenesc Balş, locuri de joacă noi, înfiinţarea unui nou sediu adminsitrativ al primăriei, investiţii în educaţie modernizare şi extindere a reţelelor de apă şi canal, construirea de locuinţe sociale, modernizarea esplanadei din centru. Toate acestea nu sunt simple enumerări, ci o parte din promisiunile primarului Rotea, care, rând pe rând, a început să le implementeze.

Primăria a demarat un proiect privind iluminatul în urbea de lângă Olteţ. În cadrul proiectului au fost schimbate 760 lămpi led, care înseamnă un consum redus de energie şi un spectru luminos potrivit. Proiectul continuă cu extinderea iluminatului şi anul viitor, când vor fi înlocuite restul de aproximativ 400 lămpi led.

De asemenea, pe agenda de lucru a primarului s-a mai aflat şi proiectul de extindere a reţelelor de apă şi canalizare.

Un alt proiect este cel de reabilitare şi modernizare a esplanadei de lângă Casa de Cultură a Tineretului. Şi parcul din faţa primăriei va fi reabilitat, iar cele 15 busturi vor fi mutate în părculeţul central.

Mai multe străzi din oraş vor fi modernizate printr-un proiect de sistematizare, care include asfaltare, trotuare cu borduri noi şi zone verzi aferente.

Staţiile de autobz vechi au fost înlocuite cu unele moderne şi, de asemenea, a fost înlocuit şi vechiul mobilier stradal.

Investiţii în sănătate

O promisiune ca o datorie este cea de a îmbrăca spitalul urbei într-o nouă haină. Cătălin Rotea fiind unul dintre cei mai buni manageri al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina.

În ceea ce priveşte Spitalul Oraşului Balş, s-au finalizat lucrările de reabilitare pentru dispensarul TBC, laborator, Secţia Cronici, împrejmuirea spitalului cu un gard nou, reabilitarea termică a Policlinicii. Pe viitor, primarul propune reabilitarea secţiilor Radiologie, Pediatrie, reabilitarea bucătăriei, construirea unei noi spălătorii şi reabilitarea corpului adminsitrativ. După terminarea acestor investiţii, întreg spitalul va fi reabilitat termic. Edilul-şef îşi doreşte şi construirea unui centru de primiri urgenţe.

Confort şi locinţe noi

În Balş există o simetrie în ceea ce priveşte locuinţele: 50% dintre cetăţeni locuiesc la blocuri şi 50% locuiesc la case.

Încă nu s-a demarat studiul de fezabilitate a proiectului de reabilitare termică a blocurilor. Acesta se va demara în ianuarie 2022, pentru 50 de scări, iar valoarea sa va fi de aproape un milion de lei. Se vor realiza şi locuri de parcare, spaţii verzi.

De asemenea, primarul anunţă că vor fi construite 20 de apartamente ANL, amenajate cu parcare, spaţii verzi şi locuri de joacă. Pe lângă acestea, vor mai exista 40 de noi locuinţe sociale, iar contractul a fost semnat de către primarul Rotea.

Educaţia, o prioritate

Primăria a acordat tot sprijinul şcolilor. A fost realizată împrejmuirea de la grădiniţele Măineşti şi „Ion Creangă”, au fost alocate sume de bani pentru Licul „Petre Pandrea” (teren sintetic, amenajarea unui teren multifuncţional, mobilier etc.), sume de bani pentru hrană la o grădiniţă unde constructorul nu a finalizat lucrările la bucătărie.

„Am răspuns tuturor solicitărilor unităţilor de învăţămînt. Le cer directorilor de unităţi de învăţământ să nu facă politică”

A fost suplimentat, în sepembrie, cuantumul burselor şcolare. Pânâ in decembrie vor fi făcute plăţile către beneficiari

Zone de agrement

În viitorul apropiat, Balşul va beneficia de un centru multifuncţional şi zonă de agrement în Balş, destinat evenimentelor culturale, sportive şi recreative. Proiectul va include şi zona de agrement „Balta Gării“ şi drumul de acces – strada Nufărului. Balşul va avea o nouă faţă. Şi cinematograful oraşului a revenit bălşenilor, unde se va realiza un cinematograf modern. De asemenea, pe agenda primarului se află şi construirea unui bazin de înot pentru tineri.