Gigel Ştirbu: „Guvernul Cîţu ia măsuri concrete pentru a rezolva urgențele din sănătate”

Deputatul Gigel Ştirbu arată, printr-o postare pe pagina personală de socializare, că, deşi guvernul Cîţu are prerogative limitate, continuă investiţia în sănătate în contextul pandemic:

„Deși Guvernul Florin Cîţu are atribuții limitate, din cauza adoptării moțiunii de cenzură PSD-AUR-USR, ia măsuri concrete pentru a rezolva urgențele din sănătate:

– a operaționalizat peste 1800 de paturi ATI și continuă să găsească soluții.

– a repartizat 5.206 fiole de anticorpi monoclonali neutralizați, primiți de România prin donație din partea statului Italian.

– pentru îngrijirea şi tratamentul pacienților critici din secțiile ATI, Guvernul a suplimentat bugetul cu suma de 70 de milioane de lei.

– aduce 250 de concentratoare de oxigen, OMS va aduce 200 și cumpărăm alte 500. În total: 950 de concentratoare de oxigen în plus.

Totodată, Guvernul a demarat procedurile pentru încheierea contractului de furnizare a 10.000 de tratamente anticorpi monoclonali și încheierea unui nou contract pentru furnizarea cantității de 139.200 flacoane de Remdesivir. 8570 flacoane Remdesivir au fost trimise în aproape 94 de spitale”.