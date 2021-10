AUKUS: PARTENERIAT SUA-UK-AUSTRALIA

Noul parteneriat AUKUS, noua alianță geopolitică a Australiei, Regatului Unit și Statelor Unite, pentru a spori securitatea în zona Oceanelor Indiene și Pacific prevede furnizarea tehnologiei necesare de către Statele Unite și Marea Britanie către Australia, care să poată dezvolta submarine cu energie nucleară. Această mișcare grăbită este în mod clar o schimbare de strategie și politică în regiunea mai largă.

Cu această mișcare, SUA arată că se întoarce dinamic la o zonă de mare importanță strategică, pentru a-și apăra propriile interese și ale aliaților săi și pentru a pune frâna în mișcările agresive ale Partidului Comunist din China pentru a-și limita influența în primul rând în Oceanul Pacific, dar și în Oceanul Indian, Marea Chinei de Sud și Bazinul Indochinei. Washingtonul cu AUKUS își redistribuie forțele pe tabla de șah mondial pentru a se confrunta cu China, țara care este percepută ca cea mai mare amenințare la adresa supremației SUA.

Marea Britanie, după Brexit, încearcă să-și consolideze rolul global, să lanseze noua sa identitate geopolitică, cea a Universal Britanii, și „arde” pentru a fi implicată mai activ în zona de Asia de Sud și Pacific, în timp ce Australia împărtășește anglo- Preocupările americane cu privire la puterea în creștere a dragonului chinez.

SUA aveau nevoie de o acțiune geopolitică rapidă la nivel de „superputere” sub regimul de gestionare defectuoasă a retragerii din Afganistan și, astfel, s-au orientat către țările anglo-saxone, cu care au, de asemenea, legături lingvistice și culturale puternice, excluzând în același timp negocierile cu alte țări puternice din zonă. Într-o declarație emisă de AUKUS pe 15 septembrie cu primii miniștri ai Australiei și Regatului Unit, Scott Morrison și Boris Johnson, președintele Joe Biden a subliniat că aceasta a fost „o investiție în cea mai mare sursă de putere a noastră, alianțele noastre”.

Cu toate acestea, neinvitația Franței la Parteneriat trece cu vederea faptul că Franța are interese geopolitice specifice în regiunea Indian și Pacific, atât în ceea ce privește securitatea internațională, cât și pentru că are teritorii franceze de peste mări în regiunea mai largă. Are aproximativ 7.000 de soldați și are aproape 2 milioane de civili, inclusiv pe teritoriile sale insulare, precum Noua Caledonie și Polinezia Franceză.

Acordul prevede cooperarea în multe domenii ale apărării și tehnologiei, informației și tehnologiei cuantice, precum și achiziționarea de rachete de croazieră, dar cel mai important aspect al acestuia vizează submarinele cu propulsie nucleară, care vor fi construite în Adelaide, Australia de Sud, cu implicarea SUA și a Marii Britanii. intr-un rol de consultanta si know-how pentru producerea acestora. Aceste submarine sunt mult mai greu de detectat decât cele convenționale, funcționează în liniște și se mișcă ușor. Sunt super-arme cu tehnologie de ultimă generație pe care cele două țări s-au angajat încă din 1958 să nu le elibereze oricui altcineva. Conform acordului AUKUS, vor fi construite cel puțin opt submarine cu propulsie nucleară, dar nu s-a precizat când vor intra în Marina Australiană, care nu are infrastructură nucleară și, prin urmare, procesul va fi intarziat. Cu toate acestea, nu vor purta arme nucleare, așa cum a precizat premierul australian Scott Morrison.

Guvernul chinez a reacționat și la anunțul deciziei de a echipa Australia cu submarine nucleare, acuzând Washingtonul că revine în logici care amintesc de Războiul Rece. Este clar că datele se schimbă cu viteza fulgerului și întreaga planetă pare să privească cele mai mari puteri ale vremii pregătindu-se pentru toate posibilitățile, chiar și pentru cea a unui conflict militar.

Vânzarea acestor opt submarine nucleare către Australia ridică și problema energiei nucleare, nu a armelor nucleare neincluse în vânzare, ci a reactoarelor nucleare de propulsie a submarinelor. Nu încalcă tratatele de proliferare nucleară, dar dacă găsește imitatori printre țările care își negociază capacitățile nucleare, precum Iranul, situația va deveni și mai complicată.

Majoritatea statelor din Oceanul Indian și Pacific, preocupate de agresiunea crescândă a Chinei, caută Statele Unite, nu Franța, să echilibreze puterea chineză. Așadar, Japonia și India, cele două mari economii din regiunea din afara Chinei, au salutat AUKUS. Singapore, care și-a echilibrat întotdeauna cu atenție relațiile cu Statele Unite și China, a salutat, de asemenea, acordul. Noua Zeelandă a făcut, de asemenea, comentarii pozitive cu privire la noua alianță și rolul pe care îl poate juca în menținerea echilibrului. El a precizat însă că submarinele australiene nu au loc în apele sale teritoriale.

Pe de altă parte, costul acestei opțiuni pare a fi foarte mare, deoarece înstrăinează și dezbină aliații europeni. “Principiile fundamentale ale oricărei alianțe sunt solidaritatea și transparența. Asistăm la o lipsă totală de transparență și solidaritate aici”, a declarat președintele Consiliului European, Charles Michel. “Președintele Joe Biden datorează explicații Franței. Multe întrebări rămân fără răspuns. Unul dintre statele noastre membre a suferit o nedreptate flagrantă și inacceptabilă. Acest lucru trebuie clarificat înainte de a ne întoarce la al nostru”, și-a exprimat nemulțumirea șeful Comisiei, Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat CNN.

Ruptura cu Franța din cauza anulării comenzii a 12 submarine nucleare de tip “Barracuda”, în valoare de 90 de miliarde de dolari, aspect critic al “diplomației armamentului”, care dăunează în mod clar industriei și economiei construcțiilor navale franceze, precum și marea furie justificată a guvernul francez, întărește criza NATO într-un moment critic. Și, în același timp, retragerea bruscă a Statelor Unite din Afganistan, fără a lua în considerare aliații săi, creează un nou peisaj pentru problemele de securitate colectivă într-o regiune mai largă.

În încheiere, aș dori să subliniez că întrebarea crucială și cea mai importantă care se ridică este dacă AUKUS va fi esențial în încercarea de a controla China. Și răspunsul este că, cu siguranță, a fost la nivelul comunicării politice pentru că a făcut furori și a distras atenția de la înfrângerea umilitoare a americanilor în Afganistan, dar dimensiunile reale și rezultatele finale ale acestei alianțe tripartite, al cărei scop este mult mai largi decat cele mentionate in anunt, nu sunt inca vizibile. În același timp, însă, tulburarea și orice scindare din tabăra vestică sunt foarte greu de inversat sau de vindecat într-o perioadă scurtă de timp.

