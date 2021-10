Ionuţ Chesnoiu: „Agricultura României, o nouă șansă!

Deputatul Adrian Chesnoiu are multe aşteptări de la noul ministru al Agriculturii, după demisia ministrului Oros. Acesta a întocmit o listă cu ceea ce ar trebui să se găsească pe agenda de lucru a noului demnitar de la Agricultură.

„După anunțata demisie a ministrului OROS (în fapt, doar a evitat umilirea sa în BEX PNL unde urma să fie remaniat), agricultura pornește spre o nouă șansă de a rezolva, cu noul ministru, multele din problemele nerealizate în ultimii 2 ani!

Am vorbit despre acestea la momentele potrivite și nu mă voi alătura pleiadei de critici ai ministrului OROS, acum când acesta intră deja în galeria celor mai slabi miniștri ai agriculturii din toate timpurile, pentru că intr-adevăr a fost cel mai mare dăunător al agriculturii noastre în ultimii 2 ani!

Nu mă voi exprima nici față de onoarea miniștrilor remaniați sau demiși, care la încheierea mandatului găsesc alți vinovați pentru neîmplinirile din mandatul lor nici despre lașitatea lor de a nu vorbi despre probleme la momentul potrivit!

Îmi îndrept însă atenția asupra viitorului și a ceea ce ar trebui să realizeze noul ministru urgent:

1. Planul Național Strategic.

2. Aplicarea Programului National de Investiții în Irigații.

3. Punerea în aplicare imediat a pachetelor legislative de sprijin pentru zona montană, susținerea zootehniei, sprijinirea legumicultorilor etc

4. Dispunerea de măsuri urgente pentru combaterea și izolarea focarelor PPA.

5. Elaborarea și aplicarea strategiilor multianuale care să conducă la echilibrarea balanței comerciale cu produse agroalimentare.

6. Deschiderea dialogului MADR cu reprezentanții fermierilor dar și cu celelalte instituții publice de care depinde realizarea tuturor obiectivelor asumate la nivelul ministerului.

7. Debirocratizarea fluxurilor și adaptarea legislației primare pentru accesarea fondurilor europene pentru agricultură.

Acestea sunt primele gânduri pentru viitor și cred că pentru aceste deziderate toți cei care pot contribui la atingerea lor, nu trebuie să precupețească nici un efort!

Iar eu voi fi unul dintre ei, având nevoie doar de un ministru care să își folosească preponderent creierul, nu „bărbăția”!