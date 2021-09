Spitalul Municipal Caracal are nevoie de aparatură pentru a salva vieţi. Siminica Mirea intervine

Spitalul Municipal Caracal are nevoie de aparatură pentru a salva vieţi. Siminica...

Senatorul Siminica Mirea ia atitudine în cazul crizei echipamentelor medicale de la Spitalul Municipal Caracal! Acesata a decis să se implice şi a formulat interpelări către prim-ministrul Florin Cîțu, cât și către ministrul interimar al Ministerului Sănătății, Attila-Zoltán Cseke.

„Spitalul Municipal Caracal se confruntă, în această perioadă, cu o lipsă acută de tehnică și aparatură medicală pentru a salva vieți omenești. Alături de decidenții de resort din cadrul acestui spital, am identificat, ca primă necesitate, următoarele investiții URGENTE:

– 5 ventilatoare SAVINA;

– 15 concentratoare O2 de 10 l;

– 20 monitoare funcţii vitale;

– computer tomograf de 128 slice.

În acest sens, am adresat câte o interpelare pentru domnul prim-ministru al României, Florin Cîțu, respectiv domnului ATTILA-ZOLTÁN CSEKE, ministrul interimat al Ministerului Sănătății, în care am subliniat importanța achiziționării URGENTE ale acestor echipamente.

Spitalul Municipal Caracal este spital de nivel I, desemnat încă din martie 2020 unitate suport COVID-19, fiind internați, până în acest moment 3658 de pacienți, dintre care 756 în ATI.

Criza aparaturii medicale din acest spital afectează în mod DIRECT pacienții. Pragul birocratic trebuie depășit cu PRIORITATE în vederea salvării vieților omenești. Orice zi pierdută înseamnă oameni a căror suferință poate determina consecințe grave și ireversibile!”.