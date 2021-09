Balş. Două zile de distracţie, la început de toamnă

Primarul oraşului Balș, Cătălin Rotea, a anunțat, în cadrul unei emisiuni, că în zilele de 7 și 8 septembrie, în localitate va avea loc un eveniment inedit şi care se va încununa de succes: cel mai mare concert care ținut vreodată în oraşul de pe Olteţ. Suma pe care primăria oraşului o va cheltui pentru acest eveniment grandios va fi de 120.000 de lei. Primarul Rotea le promite bălşenilor o serie de surprize şi că pe scena spectacolului vor urca nume cunoscute ale muzicii vremii actuale.

„Când am avut evenimentul de 1 iunie am văzut nevoia oamenilor de a-și petrece timpul liber. Este ceea ce m-a determinat ca pe 7 și 8 septembrie, când e Târgul de Sfânta Marie Mică, eveniment traditional care are peste 50 de ani și care anul trecut nu s-a ținut, din cauza pandemiei, să organizez pe de o parte bâlciul, care se va ține în zona Târgului, și pe de altă parte un eveniment pe platoul de la Casa Tineretului. Vor fi concerte, zonă de street food. Încă nu sunt gata listele cu participanți, dar ca nume de marcă vor fi Antonia și Dorian Popa”.

Cred că vor veni câteva mii de oameni. Pentru că am văzut nevoia oamenilor de a avea și distracție. Evaluarea întregului eveniment, cu scenă, cu artiști cu tot, este de 120.000 de lei. Nu e mult, nici puțin. Poate mai făceam două locuri de joacă, dar am simțit că după un an și jumătate de pandemie oamenii simt nevoia de așa ceva. Este cel mai important concert care s-a ținut vreodată în Balș”, a declarat primarul Cătălin Rotea.