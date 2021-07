Fănel Bădici, preşedinte la USR-PLUS Olt

USR PLUS Olt are o nouă echipă de conducere, urmare a Conferinței județeane a USR PLUS Olt de pe 3 iulie, unde s-a ales conducerea formaţiunii politice de la Olt – președinte,

membrii biroului județean precum și membrii comisiilor de arbitraj și cenzori.

„USR PLUS Olt are, începând de luni, cea mai bună echipă pe care a avut-o vreodată!

Mulțumesc colegilor mei pentru înțelepciunea de care au dat dovadă la aceste alegeri,

încrederea lor ne motivează și ne responsabilizează.

USR PLUS Olt trece astăzi într-o nouă etapă a existenței sale.

Vom extinde și vom consolida USR PLUS Olt în toate localitățile județului, vom fi mai vizibili, mai aproape de cetățeni, mult mai implicați în viața politică a județului nostru.

Noul birou judetean va depune eforturi pentru o buna colaborare cu membrii și sprijinirea

filialelor locale, precum și pregătirea de campanii pentru atragerea de noi membri, mizand, ca si

pana acum, pe motto-ul: România a fost făcută de oameni care nu au stat deoparte”, spune noul preşedinte al USR-PLUS Olt.