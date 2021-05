Corabia. Amenajarea unei baze de agrement pe faleza Dunarii

O veste bună pentru corăbieni și nu numai! La obiectivul de investiții „Amenajare Bază de Agrement Faleza Dunării Corabia’’ care se va realiza prin Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020 – Măsura 1 – amenajarea unei baze de agrement pe faleza Dunarii in orasul Corabia, a fost semnat contractul de finanțare nr. 558/2021 . Vom dezvolta infrastructura turistică in Corabia și vom transforma zona într-un obiectiv turistic de interes național de un pitoresc aparte!

Acest proiect presupune largirea Coscanului (apa curgatoare) pe o lungime a acestuia de 505 m, ridicarea nivelului terenului de langa acesta (CF 53108 si CF 53096) pe aceeasi lungime, astfel incat sa nu fie inundat prin imprastierea pamantului rezultat din excavarea Coscanului. Acesta va avea o adancime de 1.5 m si va fi latit cu 10 m, la momentul actual avand o latime de 20 m. Se va crea un bazin al bazei de agrement in continuarea Coscanului pentru stationarea caiacelor si hidrobicicletelor propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect.

Lucrarile ce urmeaza a se executa in vederea amenajarii bazei de agrement sunt:

− pregatirea terenului;

− amenajarea cailor de acces catre obiectiv;

− excavarea pamantului in vederea ajungerii la cota proiectata;

− transportul pamatului rezultat;

− imprastierea materialului transportat;

− finisarea taluzului exterior si imbracarea acestuia cu materialul vegetal rezultat din decoperta;

− finisarea taluzelor;

− crearea unor alei pietonale in suprafata totala de 9004 mp;

− creare bazin al bazei de agrement in continuarea Coscanului pentru staţionarea caiacelor şi hidrobicicletelor propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect

− amplasare podulet din lemn deasupra intrării din Coscan in bazinul bazei de agreement;

− creare parcare auto in suprafata totala de 2727 mp;

− amplasare podulet din lemn deasupra intrarii din Coscan in bazinul bazei de agreement;

− construcţie foisor pentru recreere în suprafata de 63 mp;

− creare spatii verzi si auxiliare in suprafata totala de 13079 mp.

Valoarea totală a investiției : 1.337.495,56 lei (TVA-ul este inclus)

Se dorește realizarea unui complex reprezentativ, modern, care să respecte caracterul zonei și să intre în armonie cu elementele naturale înconjurătoare. Scopul investiției vizează dezvoltarea infrastructirii de agrement, creșterea numarului de vizitatori in Oras si nu in ultimul rand datorita accesului direct la Dunare, cresterea atractivitatii zonei pescaresti. In contextul prezentat se impune necesitatea asigurarii unor spatii de recreere, spatii de desfasurare de activitati sportive, care sa vina in completarea activitatilor ce pot fi desfasurate in zona pescareasca pe langa atractiile turistice si de agrement din zona.