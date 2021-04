7 lucruri mai puțin știute despre filmul Masca lui Zorro

Masca lui Zorro (1998) este unul dintre cele mai apreciate filme cu Antonio Ban-deras, având încasări de peste 250 de milioane de dolari. Există însă și lucruri mai puțin știute despre acest film.

Iată care sunt acestea:

1. Steven Spielberg trebuia să fie inițial regizorul acestui film, iar Tom Cruise ar fi trebuit să fie în rolul principal. Totuși, Spielberg nu a reușit să ducă planul la bun sfârșit, fiind ocupat cu Saving Private Ryan.

2. În cele din urmă, Martin Campbell a preluat atribuțiile de regizor de la Robert Rodriguez. Acesta nu a mai dus filmul la bun sfârșit deoarece dorea mai multe scene violente. Totuși, în Masca lui Zorro au rămas multe dintre scenele gândite de Rodriguez, locații de filmare, dar și membrii ai echipei.

3. Succesul filmului a dus la apariția unor noi produse. În 1998 a apărut o revistă de benzi desenate cu numele The Mask of Zorro. De asemenea, la două decenii de la lansare, compania Playtech a adus un omagiu prin slotul The Mask of Zorro, ce poate fi jucat pe https://casino.netbet.ro/. Printre simbolurile acestui joc se află personajele din film precum Zorro, Don Diego, Elena, Montero și Căpitanul Love. The Mask of Zorro face parte din oferta operatorului licențiat de ONJN NetBet, alături de cele mai bune loterii internaționale, jocuri de casino, dar și secțiunea de pariuri de la adresa sport.netbet.ro.

4. Mai mulți actori cunoscuți au refuzat să joace în acest film. Printre ei se află Sean Connery, Shakira, Răul Julia Robert Rodriguez, Andy Garcia, Salma Hayek, Izabella Scorupco, Benicio Del Toro, Marc Anthony, Joaquin de Almeida, Chayanne, Sam Shepard, Lance Henriksen, Edward James Olmos, Scott Glenn și Giancarlo Giannini.

5. Antonio Banderas s-a antrenat timp de patru luni cu echipa olimpică a Spaniei la sabie pentru a se transforma într-un spadasin de succes. Iar legendarul antrenor Bob Anderson a afirmat că Banderas a fost unul dintre cei mai buni oameni cu care a avut ocazia să lucreze.

6. În momentul în care i s-a oferit rolul din Masca lui Zorro, Anthony Hopkins filma The Edge. La un moment dat a avut probleme la spate și a fost cât pe ce să renunțe la Masca lui Zorro. A primit însă câteva zile libere de la The Edge, s-a operat la spate și a fost de acord să facă parte din distribuție.

7. Antonio Banderas a dorit să facă el cât mai multe dintre cascadoriile posibile din film, dar a fost și una pe care nu a reușit-o. E vorba despre scena în care Zorro stătea pe cal și a sărit peste un buștean căzut. Atunci a fost nevoie de un cascador profesionist.

Masca lui Zorro, un film de succes

Masca lui Zorro a avut încasări de peste 250 de milioane de dolari și a fost pe primul loc la box office în weekend-ul de lansare, fiind ulterior depășit de lansările Saving Private Ryan și There’s Something About Mary.

De asemenea, Masca lui Zorro a avut și două nominalizări la Premiile Oscar, pentru cel mai bun sunet și cele mai bune efecte audio. Tot două nominalizări au fost și la Globurile de Aur, inclusiv pentru Antonio Banderas, și una la Premiile BAFTA, pentru costume.

Filmul a avut în general recenzii pozitive, iar criticii au remarcat că a fost folosit ca sursă de inspirație Raiders of the Lost Ark, o producție regizată de Steven Spiel-berg în 1981. De asemenea, revista Time a scris că Masca lui Zorro este un block-buster de vară. Per total, impresiile despre Masca lui Zorro au fost pozitive, iar acesta este un film ce merită văzut.