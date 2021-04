Aşa cum şi la alţii ar trebui să fie. Bugetul Balşului, filă cu filă, proiect cu proiect

Într-una dintre cele mai aplicate conferinţe de presă, desfăşutare de un primar de la Olt, marţi, 20 aprilie 2021, la sediul Primăriei Balş, Cătălin Rotea, primarul ales al majorităţii, a prezentat filă cu filă (pentru a nu zice pas cu pas) primul său proiect de buget, viziunea sa despre cum banii comunităţii vor fi cheltuiţi în următoarele 12 luni. Pentru ceea ce are, cu adevărat, nevoie Balşul de astăzi, oraşul de tranzit dintre Slatina şi Caiova, acolo unde toată lumea aşteaptă: centura ocolitoare la care lucrează Umbrărescu de la Bacău, dar şi pe primarul Cătălin Rotea printre oameni. Cu fapte subscrise proiectelor sale publice, cele care au convins Balşul să facă schimbarea din septembrie, anul trecut.

La ora bilanţului

Rotea a trecut în revistă activitatea sa şi a echipei administrative a Primăriei Balş, pe ultimele şase luni. Acesta a explicat, în cadrul conferinţei ce a făcut în lunile scurse de la preluarea mandatului şi la deciziile pe care le-a luat pentru bunul mers al unui oraş în plin avât al dezvoltării. Acea dezvoltare aşteptată de bălşeni.

„În ceea ce privește acest buget am speranțe foarte mari și aceste speranțe foarte mari vin din partea locuitorilor orașului Balș. Ca să vă faceți o reprezentare, taxele și veniturile proprii ale orașului, fără alte sume venite de la Guvern sau Consiliul Județean în 2020, încasate, au fost 5,9 milioane lei, 59 miliaorde lei vechi, Astăzi, când vorbim, la mai bine de trei luni și jumătate de când a început anul, sumele încasate sunt 5,2 milioane lei, adică până la finalul lunii vom face toate încasările care s-au făcut anul trecut din taxe și impozite. Asta mă duce la ideea că până la finalul anului vom încasa cel puțin două milioane de lei în plus din taxe și impozite, lucru care se va regăsi efectiv în investiții făcute la nivelul orașului Balș. A contribuit la această creștere, exponențială aș putea spune, Hotărârea de Consiliu Local pe care am dat-o în martie, prin care se ștergeau integral penalitățile debitorilor, contribuabililor, în cazul în care aceștia își achitau integral debitul. Pe această hotărâre de C.L. s-au încasat aproximativ două milioane de lei în plus față de estimările prevăzute, ceea ce mă determină să le mulțumesc tuturor celor care au înțeles acest demers, să le mulțumesc celor care își plătesc obligațiile, care dau dovadă de responsabilitate civică și să-i asigur că toți acești bani care au fost cumulați și care au fost achitați către bugetul local în plus se vor regăsi efectiv în investiții pentru viitorul oraşului.”, spune edilul.

Proiecte pentru următorii ani

În cadrul conferinţei de presă, primarul Cătălin Rotea a dezbătut două teme de interes local: Prezentarea bugetului 2021 şi programul de dezvoltare a orasului Balş în perioada 2021-2024 . Proiectul de buget al oraşului va fi votat în şedinţa extraordinară de marţi, 20 aprilie a.c., şedinţă care va fi transmisă LIVE pe pagina de socializare a instituţiei, aşa cum vor fi transmise toate cele care vor urma.

„Acum şase luni, pe 26 octombrie 2020, când depuneam jurământul, am făcut câteva promisiuni cetăţenilor. Vreau ca ei să şrie care sunt proectele şi, odată la trei luni, voi veni în faţa lor cu un bilanţ aceea ce am făcut şi cei voi face. Şi vreau să anunţ pe toată lumea că de acum, administraţia lcoală de la Balş a început treaba”, a declarat primarul Rotea.

Parc industrial la Balş

Cătălin Rotea a spus, în cadrul întâlnirii cu jurnaliştii, că va fi înfiinţat un parc industrial pe 5,5 hectare, pe platforma industrială a fostei fabrici SMR. Acesta ar urma să fie operaţionalizat în maximum trei luni şi există deja interes din partea unor investitori, care vor să dezvolte întreprinderi în oraşul de lângă Olteţ.

„Promiteam crearea a minimum 500 de locuri de muncă prin diverse modalităţi. Promiteam înfiinţarea unui parc industrial. În momentul de faţă, societatea comercială care va gestiona parcul industrial a fost înfiinţată, suntem în finalizarea demersurilor de preluare a unui teren de 5,5 hectare de pe platforma industrială a SMR, după care vom cere avizul pentru înfiinţarea acestui parc. Estimăm că operaţionalizarea acestui parc industrial va fi gata în maximum trei luni. Terenul este identificat, sunt 55 de mii de metri pătraţi, va fi racordat la toate utilităţile şi există deja interes din partea investitorilor de a veni în acest parc industrial”, a spus Rotea.

De asemenea, edilul a mai spus că va implementa o schemă de ajutor de minimis pentru viitorii investitori. Aceştia urmează să beneficieze de reduceri de impozite şi taxe, în funcţie de valoarea investiţiei. Schema se va aplica acelora care dezvoltă investiţii noi, în oraşul Balş, sub formă de clădiri noi sau de echipamente. Această schemă a fost aprobată deja de Consiliul Concurenţei şi urmează să intre deja în şedinţa de consiliu local fie din aprilie, fie din mai.

Ce presupune, pe scurt, această schemă: sunt trei trepte de investiţii, între 30.000 şi 100.000 de euro, între 100.000 şi 200.000 de euro şi peste 200.000 euro. Direct proporţional acestor trepte, cei care vor face investiţiile vor beneficia: la prima treaptă – 10 la sută reducere la impozitul pe clădiri şi pe terenuri, a doua treaptă de 20 la sută reducere, iar a treia treaptă de o reducere de 30 la sută. Schema va fi operaţională din luna iunie a acestui an.

Balşul are buget

Cătălin Rotea a prezentat, pe scurt, bugetul pe care îl va avea orașul Balş anul acesta. Acesta a mai spus că pentru buget are speranțe și de la locuitorii urbei, care își achită taxele și impozitele locale la timp, acesta transmițându-le că banii vor fi folosiți în investiții, printre acestea fiind înlocuirea stațiilor de autobuz, dar și modernizarea și construirea de locuri de joacă pentru copii.

„Pot să vă spun cu adevărat că mandatul meu de primar și ceea ce mi-am propus să fac pentru orașul Balș și locuitorii lui începe acum. Am dat drumul unui buget construit după gândurile mele, după opiniile mele, după oportunitățile pe care le consider eu necesare acestui oraș. Deci, cu toată tăria pot să spun că începe cu adevărat să se vadă ce va aface această administrație pentru oraș. Și pentru că vorbeam de buget, câteva cifre: în 2021 sunt preconizate 33,4 milioane de lei și cheltuieli de 34,5. Acesta nu include sumele din fondurile europene sau programe guvernamentale. Sumele primite de la bugetul de stat sunt mai mici, vorbim de cotele defalcate integrat și cotele pe impozitul de venit, sunt mai mici decât anul trecut. Este un buget subdimensionat, mai prost decât cel al anului 2020. Pot să spun că o parte dintre ele au fost comensate prin faptul că ne-au fost alocați în ședința de buget a Consiliului Județean Olt, de către CJ, un milion de lei, lucru pentru care țin să le mulțumesc public. Contează acest milion de lei foarte mult în economia orașului nostru. Cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunurile și servicii, cu dobânzile, cu asistența socială, se mențin aproximativ la același nivel, iar cheltuielile de capital scad cu un milion de lei, fiind 3,3 milioane de lei în acest an, mai puțin față de anul trecut, repet din cauza subdimensionării bugetului, așa cum a fost el prezentat de Guvernul României și aprobat”, se arată în prezentarea făcută de primar.

Investiţii la Balş

Modernizarea este cuvântul-cheie al administraţiei Rotea, de la Balş, care vine, în faţa opiniei publice cu o serie de proiecte, care nu sunt simple promisiuni, pentru că unele dintre ele se află la începutul perioadei de implementare, iar altele avansează uşor şi sigur spre desăvârşire. Fiecare domeniu este acoperit de proiecte reale, gândite pentru folosul cetăţeanului de la Balş, care merită un oraş european, vecin cu cel mai mare proiect care trece şi prin judeţul Olt: Drumul Expres Craiova Slatina-Piteşti. Iată, ăn cele ce urmează, proiectele propuse de Administraţia Rotea

• 500 locuri de muncă:

– Parcul industrial – estimăm operaționalizarea parcului industrial în maxim 3 luni de zile;

– Schemă de ajutor de facilități fiscale – se acordă facilități și reduceri ale impozitul pe teren sau clădire, cuprinse între 10% – 30%;

– Construcția a două noi complexe comerciale;

– Investitor, care dorește concesionarea unui teren pentru investiție de 1 milion euro și 36 noi locuri de muncă.

• Extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și gaze:

– 25 km de rețea de alimentare cu apă și canalizare vor fi reabilitați și vor fi construite noi stații de epurare și tratare a apei;

– Alimentare cu apă pe străzile: Răsăritului, str. Macului și str. Stejarului, Popa Șapcă – Mâinești, Cuza Vodă, Luncii și Prelungire 1 Decembrie, Cartierul Spineni;

o Canalizare pe străzile: Crizantemelor, Tudor Vladimirescu și Luncii, cartierul Corbeni – Româna, străzile Măceșului, Mărășești, Mihail Drumeș, Bradului, străzile Popa Șapcă – Mâinești, Viilor, Ciocârliei, Cometa și Stejarului.

o Gaze naturale: extinderea rețelei de gaze naturale în restul de 690 locuințe ale orașului: cu începere imediată pe străzile Mihai Viteazul și Salcâmilor și în toamna pe str. M. Drumeș.

• Reabilitarea termică a blocurilor din Balș:

– 50 de scări de bloc reabilitate;

• Locuințe sociale:

– 20 de apartamente ANL în acest an amenajate cu parcare, spații verzi și locuri de joacă;

– 40 de noi locuințe sociale;

– 20 noi apartamente, prin construcția unui nou bloc de către ANL.

• Extinderea și modernizarea rețelei de drumuri:

– Finanțare pentru 4 km, diferența urmând să facă obiectul unor noi investiții în 2022 – 2023.

• Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public:

– 900 de lămpi LED pe Str. N. Bălcescu;

– Extinderea rețelei de iluminat în toate cartierele orașului;

– Salubritate: ridicarea deșeurilor depozitate necontrolat;

– Ecarisaj: Servicii eficiente de gestionare a situației câinilor fără stăpân.

• Înființarea unui Birou Unic, în care vor funcționa: Evidența Persoanelor, Biroul Taxe și Impozite, precum și Serviciul Agricol.

• Investiţii în sănătate:

– Extinderea serviciilor medicale oferite de Spitalul Balș:

– CPU pe o suprafață de 1450 metri, precum și dotarea cu Computer Tomograf și Aparat Radiologie;

– Serviciile medicale noi în domeniile: urologie, endocrinologie și în domeniul medicinei de urgență.

– Reabilitarea integrală a Spitalului Balș:

– Reabilitarea dispensarului TBC și laboratorul;

– Reabilitarea secției Cronici și secției Pediatrie;

– Construirea unei noi spălătorii;

– Împrejmuirea întregului spital.

• Creșterea ponderii spațiilor verzi și amenajarea acestora după reguli moderne de peisagistică:

– Sistematizarea străzilor Nicolae Titulescu și Nicolae Bălcescu, inclusiv părculețul de vizavi de Catedrala ”Sf. Constantin și Elena”;

– Reabilitarea platoului Casa Tineretului și a parcului adiacent;

– Înlocuirea celor 10 stații de autobuz.

• Reabilitarea tuturor parcurilor din oraș:

– Modernizarea Parcului de la Balta Gării;

– Modernizarea Parcului Central al orașului.

• Premierea performanței școlare:

– Plata tuturor burselor elevilor.

• Monitorizare video și pază permanentă în toate școlile și grădinițele din oraș:

– Vor fi montate camere de luat vederi inclusiv pentru școlile din oraș.

• Investiții în infrastructură educațională:

– Asigurarea cofinanțării pentru proiectele de eficientă energetică – Liceul Teoretic ”Petre Pandrea”, Grădinița 1, Grădinița 2, Colegiul Tehnic;

– Atenție sporită pentru solicitările unităților școlare.

• Înființarea unui centru multifuncțional:

– Lucrările vor fi demarate în această toamnă;

– Preluarea cinematografului de la RADEF.

• Înființarea și modernizarea locurilor de joacă:

– Anul acesta vor fi modernizate 10 locuri de joacă.

• Alocarea sumei de 300.000 lei pentru toate cele 7 parohii din oraș (primarul declarând că celelalte culte nu au formulat solicitări, dar vor primi bani la rectificarea bugetară).

• Înființarea Clubului pensionarilor.

• Facilități fiscale acordate pensionarilor cu pensii de invaliditate.