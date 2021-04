Cronică parlamentară de Olt

Siminica Mirea, mesaj de Ziua Mondială a Sănătăţii

Senatorul Siminica Mirea a trimis un mesaj de gratitudine şi solidaritate faţă de cadrele medicale, cu prilejul marcării Zilei Mondiale a Sănătăţii.

„De mai bine de un an, lupta pentru sănătatea noastră este dată, în spitale şi nu numai, de nişte oameni pe care nu îi cunoaştem. Cadrele medicale, parte a sistemului de sănătate românesc şi mondial, au devenit eroi fără nume. În această luptă, cu pandemia, multe cadre medicale şi-au pierdut viaţa.

Pentru toţi aceşti oameni ai sistemului de sănătate, marcarea Zilei Mondiale a Sănătăţii constituie un just prilej de recunoaştere şi respect pentru toţi cei care se pun în slujba sănătăţii noastre.

Pe aceast mod, vreau să felicit întreg corpul medical, pentru munca depusă în toată această luptă! Iar pentru cei care au murit pe câmpul de luptă al pandemiei: un pios omagiu!

La mulţi ani tuturor tuturor celor care lucrează în branşa sănătăţii!”

Marius Iancu: „România a ieșit în stradă”

„«Teroriști», «mafioți», «huligani», «needucaţi», «săraci», așa au fost jigniți protestatarii din toată țara de noua generatie de politicieni de la USR și de gașca liberală a premierului Cîțu.

Dacă useristii trăiesc cu falsa impresie că numai ei au dreptul la proteste, liberalii nu înțeleg de ce în toate marile orașe au ieșit mii de oameni în stradă și dau vina, evident, pe PSD.

Unii poate sunt săraci, poate locuiesc cu părinții, poate nu au studii superioare, alții, așa cum este cazul celor din Timișoara sau Brașov sunt chiar votanții USR, dar toți reprezintă „România traiului de pe o zi pe alta”, cei care numără puținii bani din portofel, nu de pe aplicația de pe ultimul model de smartphone. Sunt acei tineri care lucrează în industria Horeca, în cafenele, restaurante, baruri, hoteluri, locuri de joacă, sunt oamenii care nu au cu cine să își lase copiii atunci când se închid scolile și grădinițele, sunt cei care nu mai au bani pentru ca toate prețurile au explodat, sunt cei care acum doi ani simțeau că trăiesc mai bine, iar acum au ajuns la limită.

Sunt multe motivele pentru care românii au ieșit în stradă, iar premierul Cîțu are o singură soluție – să ia exemplul cancelarului Germaniei, Angela Merkel, să își recunoască greșeala, să revină asupra restricțiilor și să ceară scuze unui popor care a suferit deja prea mult.

Nu tinerii și adolescenții care au ieșit în stradă sunt teroriști, nu salariații și pensionarii care cer demisia Guvernului sunt mafioții”, scrie deputatul Marius Iancu, pe pagina de socializare, referitor la mişcările de stradă, care au loc în această perioadă şi la aprecierea guvernului faţă de cei care protestează.

Gigel Ştirbu: „Devine realitate tronsonul dintre Slatina și Balș”

Drumul Expres Craiova-Slatina-Piteşti este pe… drumul cel bun. Lucrările de construire a tronsonului 2 – Robăneşti – Balş – Valea Mare, sunt în starea avansată de executare, fiind turnat primul strat de asfalt pe acest segment.

„Devine realitate tronsonul dintre Slatina și Balș, parte a Drumului expres Craiova-Pitești! Constructorul lotului a ajuns, în prezent, la un stadiu fizic de execuţie de aproximativ 70% şi acum a început turnarea primului strat de asfalt pe acest segment cu o lungime de 40 de kilometri (tronsonul Robăneşti – Balş – Valea Mare în judeţul Olt, de la km 17 la km 57). Acest segment care cuprinde şi un nou pod peste Olt va permite intrarea în reparaţii capitale a podului peste Olt de la Slatina de pe DN 65, unul dintre cele mai vechi poduri din România şi cu mari probleme la structura de rezistenţă”, spune deputatul.

Deschiderea circulaţiei pe acest lot al drumului expres înseamnă că şoferii vor scăpa de ambuteiajele de la Balş şi Slatina, oraşe fără centură. De asemenea, noul drum expres va îmbunătăți traficul în regiune, unde în prezent deplasarea se desfășoară cu viteze medii sub 60 km/h, iar numărul deceselor este cu 5,8 % peste media din România. Reducerea timpului de călătorie între Craiova și Pitești va diminua costurile de transport , va spori eficiența economică a rețelei rutiere din România și va îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor. pentru cele aproape 2 milioane de locuitori din regiunea de Sud-Vest.

Liviu Voiculescu propuneri care au iscat controverse

Senatorul Liviu Voculescu, invitat în cadrul emisiunii „De la stânga la dreapta”, de pe OLT TV, a declarat că cei care sunt vaccinați să aibă anumite beneficii față de cei care nu s-au vaccinat.

Ideea expusă de senator a iscat un val de nemulţumire pe reţelele de socializare, singurul loc unde cetăţenii încă se mai pot exprima liber. Aceştia spun că ideea senatorului este o discriminare şi cer ca şi opţiunea lor de a nu se vaccina să fie respectată. Rămâne de văzut, însă, cum va fri decisă democraţia…

„Ideea pe care am împărtășit-o în spațiul public privind acordarea unor facilități persoanelor care și-au efectuat schema completă de vaccinare anticovid a fost primită atât cu reticență, cât și cu îngăduință. Pentru că cei care blamează ideea în cauză se rezumă la speculațiile tendențioase care îndreaptă vădit atenția spre o presupusă intenție de discriminare, am încercat să explic pe larg care au fost motivațiile pentru care am gândit o astfel de inițiativă și de ce mi se pare just ca persoanele vaccinate să se bucure de o mai mare lejeritate în spațiul public. Nu este discriminare, nu este părtinire și nici nechibzuință, ci doar un mod de a respecta reciproc alegerile pe care fiecare dintre noi le facem în mod conștient”, spune senatorul.