Cronică parlamentară de Olt

Siminica Mirea, izită de documentare la Academia Forţelor Terestre «Nicolae Bălcescu» din Sibiu

Senatorul Siminica Mirea a efectua o vizită de documentare la Academia Forţelor Terestre «Nicolae Bălcescu» din Sibiu, în calitate de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României.

Am efectuat marți, 23.03.2021, alături de colegii din cadrul celor două Comisii pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Parlamentul României, o vizită de documentare la Academia Forţelor Terestre «Nicolae Bălcescu» din Sibiu.

O instituţie de mare importanţă pentru sistemul militar românesc, care şi-a asumat, încă de la început, misiunea de a forma tineri ofiţeri din Forţele Terestre ale Armatei României.

Vizita de lucru a fost una extrem de utilă, fiind prezentate misiunile, prioritățile și programele de înzestrare ale Armatei României. În plus, Comandamentul Corpului Multinaţional Sud-Est al NATO va funcţiona din acest an la Sibiu. Pentru acest lucru, instituţia trebuie să se bucure de toată consideraţia noastră!”

Adrian Chesnoiu „Ministrul OROS rămâne surd la strigătele de disperare ale fermierilor!”

„Strigăt de disperare al fermierilor români:

Este blocaj financiar total în agricultură! Plătiți urgent subvenția restantă la motorină! Rezervoarele tractoarelor fermierilor sunt goale!

Riscăm să ratăm complet anul agricol 2021, este perioada în care agricultorii trebuie să fie în câmp cu utilajele!

Semnalul de alarmă este dat de Asociația Forța Fermierilor care solicită premierului Florin Cîțu și ministrului Agriculturii, Adrian Oros, să facă toate demersurile pentru ca în următoarea ședință de Guvern să fie adoptată hotărârea pentru plata restanțelor la subvenția pe motorină aferentă anului 2020.

Este lezne de observat: OROS lovește din plin, neîncetat, în munca fermierilor români: despăgubiri neacordate, ajutoare naționale tranzitorii înjumătățite și, acum, întârzierea fără nicio justificare a plății ajutorului pentru acciza la motorină.”, scrie deptatul pe pagina sa de socializare

Paul Stănescu: „Răfuielile politice din interiorul PNL și din coaliția guvernamentală dăunează grav sănătății românilor”

Senatorul Paul Stănescu a susţinut o declaraţie politică referitoare la luptele interne dintre artidele aflate la guvernare şi despre împovărarea administraţiilor locale, obligate să vină cu bani şi soluţii.

„Situația epidemiologică se înrăutățește, iar liberalii se răfuiesc și între ei și cu useriștii din coaliția guvernamentală. Din păcate, acest război politic dintre PNL și USR, îl vor deconta, în primul rând, românii. Este penibil să vezi cum autoritățile fac planurile pe genunchi, cum Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu și Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, «gestionează» pandemia prin epistole și nu prin colaborare instituțională. Cum Ministrul de Interne, Lucian Bode, îl contrează pe ce al sănătății pe o temă extrem de sensibilă, carantinarea Bucureștiului. Meciurile acestea politice dintre cele două partide sunt toxice. Iar premierul Cîțu, orbit de puterea funcției și preocupat de preluarea puterii la Congresul PNL, nu-și poate controla prefecții puși pe criterii și negocieri politice pentru că ei ascultă de Orban. Degeaba face tot felul de întâlniri, cu prefecții, cu primarii de municipii, cu șefii Consiliilor Județene și așteaptă soluții de la ei, dacă nu le dă și resursele necesare. Tupeul de a le cere administrațiilor locale din nou soluții fără resurse este fantastic. Ele nu au primit nici decontările pentru organizarea centrelor de vaccinare. Soluții sunt, dar de ce vrea Cîțu să împovăreze bugetele locale, ca să le poată șantaja pe urmă cu bani de la buget?”

Emil Albotă: „Miniștrii guvernării fug de transparență și de asumarea responsabilităților”

Deputatul social-democrat, Emil Albotă, scrie pe pagina sa de Facebook că: Asistăm sistematic la gafe impardonabile pe care premierul și miniștrii din jurul său le fac zi de zi.

În plus, tot zi de zi, se demască ipocrizia acestor indivizi pentru care concepte precum transparența publică, depolitizarea instituțiilor, împărțirea resurselor guvernamentale în mod echitabil, erau teze valabile doar în campania electorală și în Opoziție, când era de bon ton să clameze transparența totală și să utilizeze sloganuri de genul: «fără penali», «fără securiști în instituțiile statului», «fără politizarea instituțiilor», «fără împărțirea discreționară a fondurilor publice». Micii băieți de securiști s-au făcut, astăzi, mari și au ajuns să conducă destinele țării de la cele mai înalte ministere.

Mai mult, Guvernul poreclit «n-am bani de dat», girează sinecuri politice inventând funcții pentru toată lumea: un post în plus la TVR, altul în plus la Radioul Public, unul la Casa de Asigurări de Sănătate, al doilea post de subprefect în toate județele țării…căci doar coaliția subțire, cu cheltuială bugetară se ține.

Gigel Ştirbu: „Să fie salvată Pasarela Regală din stațiunea Mamaia”

Deputatul Gigel Ştirbu este un altfel de politician, acelaa care are curaj să arate şi spre curtea sa. Acesta face apel către miniştrii Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al Culturii, referitor la restaurarea Pasarelei Regale din stațiunea Mamaia.

„Chiar dacă sunt membru al acestei coaliții de guvernare, nu pot să nu remarc lipsa de interes și indiferența crasă ale celor două ministere, respectiv Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al Culturii! Fac referire la lipsa de implicare a instituțiilor în privința monumentului istoric, Pasarela Regală din stațiunea Mamaia, care este la un pas de a fi pierdut definitiv. Pasarela din Mamaia face parte din Ansamblul Cazinoului, inaugurat în ziua de Sfânta Maria în 1935 în prezența Regelui Carol al II-lea, iar prin proiectul extinderii plajelor, monumentul va fi îngropat în nisip, din cauza faptului că nici unul din ministere n-a vrut să-l protejeze. O soluție viabilă pentru salvarea acestui monument istoric important o constituie predarea dreptului de administrare de urgență de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Culturii, pentru a fi posibilă o viitoare reabilitare, astfel încât să nu se ajungă la faptul regretabil ca pasarela din Mamaia să se dărâme și să rămână doar o amintire…

Fac apel la cei doi miniștri, Claudiu Năsui și Bogdan Gheorghiu, să fie salvată Pasarela Regală din stațiunea Mamaia, prin demarararea de urgență a procedurilor care se impun și care au fost deja identificate!”